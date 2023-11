El excesivo precio que tendrán los billetes de metro en París durante los Juegos Olímpicos

Faltan 7 meses para el inicio de los Juegos Olímpicos de 2024 en París y la polémica ya está servida. Ante los millones de visitantes que se esperan en la capital francesa entre el 26 de julio y el 11 de agosto, así como en los días previos y posteriores al evento, la ciudad tendrá que implementar su servicio de transporte público para facilitar la movilidad entre las distintas sedes a público, deportistas y periodistas.

Se reforzarán las líneas de metro y autobús mejorando la frecuencia en los servicios, pero eso supondrá un elevado coste para las arcas de París de unos 10 millones de euros. ¿Y quién va cubrir ese dinero? La respuesta es fácil: los parisinos y los visitantes. El coste saldrá del bolsillo de todos los que utilicen el transporte en esos días llegando a duplicarse los precios de los billetes, tal y como ha anunciado la autoridad regional de transporte.

Los billetes sencillos que en la actualidad cuestan 2'10 euros pasarán a valer 4 euros. El taco de 10 billetes se situará en 32 euros, cuando ahora se pagan 16'90 euros por él. Y otras opciones como el billete diario costará 16 euros y el semanal ascenderá a 70 euros, en lugar de los 30 actuales. El recargo estará en vigor entre los días 20 de julio y 8 de septiembre.

Además, estará prohibido circular en coche por las zonas cercanas a las sedes a no ser que se cuente con un código QR y se limitará la libre movilidad de las personas para evitar cualquier problema de seguridad en la ciudad. Los habitantes deberán disponer de un justificante para circular cerca de las sedes olímpicas o recintos en los que se dispute un evento deportivo. También lo necesitarán para ir a casa de un amigo o familiar. Por ejemplo, un residente que viva a orillas del Sena no podrá invitar a un amigo a ver el desfile si este no se ha registrado en una plataforma online.