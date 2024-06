El padre de Carvajal escoltó al bus del Real Madrid durante la celebración de la Decimoquinta

El Real Madrid celebró este domingo por las calles de Madrid la conquista de la Decimoquinta Copa de Europa tras haber ganado este sábado al Borussia Dortmund por 0-2 gracias a los goles de Dani Carvajal y de Vinicius.

La celebración comenzó un poco antes de las 18:00h cuando partieron del estadio Santiago Bernabéu con dirección a la Catedral de La Almudena. Allí fueron recibidos por el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid, a la puerta de la Catedral, a la que el capitán, Nacho Fernández, llegó con el trofeo de la Liga de Campeones en sus manos.

Carlo Ancelotti bromea con Luka Modric, a su llegada a la Catedral de la AlmudenaEFE

Tras ello, la siguiente parada fue en la sede de la Comunidad de Madrid, situada en la Real Casa de Correos en la Puerta de Sol y allí fueron recibidos por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

La tercera estación fue en el Ayuntamiento de Madrid y con el alcalde José Luis Martínez Almeida, antes de ir a la Fuente de Cibeles para vivir con los centenares de madridistas se encontraban allí para vivir esta celebración.

Padre de Carvajal

Para hacer el camino desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de Cibeles, la expedición blanca fue en un autobús descapotado y fue escoltado por varios agentes de la Polícia Nacional a caballo, y entre ellos, tal y como señaló nuestra compañera Arancha Rodríguez, se encontraba el padre de Dani Carvajal. En el siguiente vídeo de nuestros compañeros de The Athletic se puede ver a Carvajal senior encima del caballo.

Al término de la celebración en Cibeles, Carvajal se fue a ver a su padre e incluso posó con la copa que le entregó su hijo. "Más bonto no puede ser", señaló Poli Rincón durante la retransmisión de la celebración en Tiempo de Juego con Paco González.

Carvajal, mejor jugador de la final

Dani Carvajal, autor del 0-1 en la final de la Liga de Campeones en la que el Real Madrid se impuso por 2-0 al Borussia Dortmund y logró su decimoquinto título, fue elegido mejor jugador del partido.



El lateral diestro español, que ya suma seis Copas de Europa, como Paco Gento, Nacho Fernández, Luka Modric y Toni Kroos, adelantó a los 'blancos' gracias a un tanto de cabeza en la segunda mitad.

Audio

"No me ha tocado perder ninguna final y espero que siga la racha. Es algo maravilloso. Fantástico haber ganado la sexta y con gol. Ni en mis mejores sueños. ¿Por qué no la séptima? Queremos más, nos reseteamos a principio de temporada y queremos más. Ahora a celebrarlo", afirmó.



También narró cómo fue su gol: "He ido a rematar con determinación. Era un partido muy difícil y he podido abrir la lata", finalizó.

