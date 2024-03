Paco González pone fin al debate de Brahim con la Selección: "Hasta luego"

Brahim Díaz y su convocatoria con Marruecos sigue siendo tema de debate en las tertulias deportivas, y más después de los buenos minutos que cuajó ayer en el partido que enfrentó a Real Madrid y Osasuna en El Sadar. El jugador nacido en Málaga marcó el tercer gol del conjunto merengue y salió desde el inicio por la baja de última hora de Joselu.

Brahim ha optado por aceptar la convocatoria de Marruecos para el próximo parón de selecciones y dejar de lado el proyecto de un futuro con España. Si pensamos en los intereses de la Selección, es difícil comprender el motivo por el que no se han puesto en contacto directamente con el jugador. Un talento como el de Brahim es difícil de encontrar y su estilo de juego podría haber supuesto un elemento diferenciador en la plantilla de España. Luis de la Fuente aseguró que "él no llama a nadie" y que Brahim estaba en la prelista antes de que le comunicaran de manera oficial que el jugador había solicitado a la FIFA formar parte de la Selección marroquí.

Las explicaciones de Luis de la Fuente

El seleccionador español, tras anunciar la lista de convocados para el próximo parón de Selecciones, dio las explicaciones pertinentes sobre la 'no convocatoria' de Brahim, asegurando que él "no llama a ningún jugador" y que únicamente "hace excepciones" con jugadores que están lesionados: "No llamo a Brahim porque no llamo a ningún jugador, solo hablo con jugadores lesionados. Excepcionalmente con otros que crea que deba hablar pero Brahim es un jugador más, como el resto de españoles que podían venir, pero ha decidido jugar con Marruecos. Le estoy muy agradecido por las experiencias muy buenas que hemos vivido y le tengo mucho aprecio en lo personal y profesional".

El técnico también aseguró que el jugador había tomado la decisión antes del 1 de marzo, fecha en la que Luis de la Fuente hizo oficial la prelista de España: "La decisión la toma Brahim antes del 1 de marzo que facilito la prelista. Lo tenía claro. Cuando un jugador quiere estar, aquí está, y si no quiere estar se acepta con absoluta naturalidad. Cada uno está donde quiere estar. Le tengo mucho cariño, soy el seleccionador que más le ha seleccionado", recordó.

Tras recordar a De la Fuente casos como Robin Le Normand y Laporte en la absoluta, en los que bien el seleccionador o personal de la Federación española habló con los jugadores para que se decidiesen por España, el técnico riojano puso en valor las decisiones de los futbolistas: "Llamo a quien tengo que llamar. No sé si han estado comiendo o han dejado de comer con otros jugadores, preguntad a quien lo hizo. Yo pongo en valor a Laporte, a Lamine Yamal, Joseph o Mosquera que han decidido jugar con nosotros. Es lo que tenemos que poner en valor. Hay libertad de elección en algunos casos y eligen ir con otro país. Me parece fantástico", afirmó.

Para concluir la rueda de prensa, Luis de la Fuente sorprendió a todos los presentes y los aficionados españoles al abrirle las puertas de la Selección en caso de reconsiderar su decisión de jugar con la Selección de Marruecos: "El fútbol da muchas vueltas, se han vivido experiencias similares y no sabemos lo que va a pasar de aquí al futuro. No sé si legalmente esto le desvincula de por vida, lo puede comentar el departamento jurídico. Deportivamente, no lo sé, pero lo importante no es que queramos nosotros o no, es que el jugador quiera. Es la premisa definitiva. En el futuro se verá si está en disposición, si legalmente se puede y si el seleccionador que esté lo considera oportuno pero cerrar la puerta, nunca".

Ancelotti se moja con la convocatoria de Brahim

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, defendió la decisión de su jugador, Brahim Díaz, de jugar con Marruecos y no con España: “Brahim para nosotros es un jugador importante y lo puede ser para cualquier equipo. Él ha elegido donde lo quieren y creo que ha elegido bien, porque Marruecos es un gran equipo, han hecho un Mundial fantástico y Brahim les va a aportar aún más”, valoró en rueda de prensa.

En Tiempo de Juego, el tema Brahim ha dado para mucho debate. Las opiniones sobre cómo se ha actuado ante este caso han sido muy diferentes. Algunos defienden la forma de actuar del jugador y otros la forma de trabajar que tienen en la Federación, pero en algo coinciden prácticamente todos: "Si quieres defender a Marruecos estás en tu derecho y que te vaya genial, pero si quieres defender a España, esperas hasta el viernes y ya está", sentenció Paco González.

