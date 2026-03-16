Paco González: "Si me dicen que elija a Laporta para organizar una fiesta, encantado; para que te haga la declaración de la Renta, ni de coña"
El director de Tiempo de Juego ha criticado con dureza que los socios ignoren la deuda, el caso Negreira o los retrasos del Camp Nou.
Madrid
La reelección de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona ha generado un torrente de reacciones, y una de las más contundentes ha sido la de Paco González en El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego. El director del programa ha asegurado no estar sorprendido por el resultado, pero sí por lo que él considera un 'star system' en torno a la figura del presidente, a quien describe como 'el tío más perseguido por todo Barcelona'.
Una afición 'infantiloide'
González ha calificado la actitud de una parte del barcelonismo como 'un poco infantiloide'. Critica que, mientras 70.000 tíos no votan, a los más de 30.000 que han apoyado a Laporta parece no importarles los graves problemas que rodean al club, según su visión. 'Les da exactamente igual', ha sentenciado el comunicador.
En su análisis, ha enumerado una serie de cuestiones que los votantes de Laporta habrían pasado por alto, como 'la deuda', la contratación de 'una empresa turca que nadie conoce' para construir el campo, los 'retrasos en la entrega del campo' o los polémicos 'pagos a Negreira'. 'Les da exactamente igual. Pero es que esto es así', ha insistido.
Perfecto para una fiesta, no para gestionar
Paco González ha utilizado una llamativa analogía para describir la figura de Laporta, a quien contrapone con el otro candidato, Víctor Font, de quien dice que tiene 'el atractivo de un bar cerrado'. 'Si me dicen, elige a la Porta para organizar una fiesta, encantado. Para organizar una cena, encantado', ha afirmado, pero inmediatamente ha añadido: 'Que te haga la Porta la declaración de la Renta, ni de coña'.
Esta dualidad refleja su percepción de Laporta como una figura 'tan poco seria' para la gestión económica. 'Que te invierta la mitad de tus ahorros, de coña', ha concluido. A pesar de su crítica, González cierra con una resignada aceptación del resultado democrático: 'Los barcelonistas lo han elegido, pues que lo disfruten'.
La victoria de Joan Laporta ha sido clara en estas elecciones del 15 de marzo de 2026, al obtener 32.934 votos, lo que representa un 68,18% del total. Su rival, Víctor Font, consiguió 14.385 apoyos (29,78%). La participación fue del 42,34%, con 48.480 socios ejerciendo su derecho a voto, la cifra más baja desde 1997.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.