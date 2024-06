Paco González habla del error que condenó la historia al Barcelona y no cometió el Real Madrid

El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo fue perfecto para que los comentaristas convocados por Juanma Castaño pusieran nombre y apellido al que, para ellos, ha sido el más destacado de la brillante temporada que cerraba el Real Madrid en la madrugada del sábado con la consecución de su 15ª Copa de Europa.

Cuando llegó el turno de Paco González, surgieron hasta tres nombres: dos son de futbolistas; el otro, es de los que no se visten de corto en el Real Madrid.

"Si me pides un futbolista, diría Kroos, por decir un jugador de mi gusto, y que se ha despedido en lo más alto". Toni Kroos ha sido uno de los grandes ovacionados del fin de semana por la afición madridista, que quiso despedirle con innumerables muestras de cariño.

Kroos, con sus hijos, en la despedida del BernabéuEFE





De hecho, este mismo domigo, el centrocampista alemán disfrutó de su último día de celebración como futbolista del Real Madrid, que durante la celebración tanto en la fuente de Cibeles como, después, en el Estadio Santiago Bernabéu, se llevó la mano a la oreja para escuchar la petición de que se quedara. "Se queda, se queda", gritaba Lucas Vázquez en un deseo imposible.



"Muchas gracias por toda la ayuda y por todo el cariño. Estos diez años han sido inolvidables para mí. Por vosotros y por mi equipo, no son solo jugadores increíbles, son personas muy top. Tengo una casa y es aquí", le dijo a la afición madridista Kroos antes de ser manteado por sus compañeros en plena pasarela que conducía a la cabeza de la diosa Cibeles, en el centro de Madrid.

El otro futbolista que nombró Paco González como 'gran protagonista' de la temporada del Real Madrid fue Jude Bellingham: "Si me pides ser objetivo, te diría Bellingham".

Jude Bellingham sonríe con la medalla de Campeón de Europa. CORDONPRESS





Su motivo para escoger al jugador británico tuvo que ver con la devoción que ha despertado en el madridismo en apenas una temporada: "Yo, la mitad de las camisetas que he visto entre ayer y hoy, eran de Bellingham. Los niños, todos: el '5' de Bellingham. Es verdad que fue trascendental en la primera parte de la temporada y no en la segunda", analizó desde un punto de vista futbolístico".

El verdadero protagonista en el Real Madrid

Sin embargo, Paco González señaló una característica que ha acompañado al Real Madrid en esta reciente etapa tan brillante, y las distancias que mantiene con respecto a uno de sus eternos rivales: el Barcelona.

González alabó en El Tertulión de Tiempo de Juego el discurso del que se habló este domingo sobre la fuerte salud que tiene el Real Madrid en lo económico y la extraordinaria salud financiera del club. Eso le da su particular 'MVP' "a Florentino Pérez", su presidente.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, saluda a los aficionados a su llegada a la Catedral de la AlmudenaEFE





Pero el nombramiento fue más allá con una reflexión sobre "en qué punto el Barça, que lo tenía todo, se le fue yendo de la mano... Y yo creo que fue cuando las estrellas empiezan a pedirle más dinero, y tú empiezas: 'a este diez, a este doce, a este veinte...'". Paco González hacía alusión a los últimos años del Barcelona, en los que accedió a subirles las fichas a algunos de los veteranos de la plantilla y acumuló una masa salarial que terminó poniendo en jaque el sistema financiero del Barcelona.

Y ese fue el error que evitó, a su juicio, el Real Madrid.

"A ver, el Real Madrid no trabaja por el sueldo base... pero el que viene a pedirte mucho no es uno de veinte años. Güller", puso como ejemplo, "hoy lo que pide es jugar, no diez millones más. Y yo creo que ahí ha estado la clave para que a ninguno del Madrid se le fuera la cabeza".

"Se han ido jugadores que parecía que iba a ser imprescindibles, que parecía que dejaban un agujero gigantesco pero ese agujero se ha ido rellenando, el Real Madrid no se ha endeudado más y hasta atravesó bien la pandemia", sentenció.