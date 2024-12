Paco González explica la sorprendente derrota del Barcelona ante el Leganés: "De todo el año"

El Leganés dio la gran sorpresa tras ganar 0-1 al Barcelona gracias un gol de Sergio González nada más empezar. Es la peor racha en Liga desde la llegada de Xavi Hernández. Los hombres de Flick solo han logrado cinco puntos del últimos dieciocho en Liga, lo que le ha hecho perder toda la ventaja que tenía sobre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

El Barcelona comenzó su partido ante el Leganés con la única novedad de Eric García, que entró en el centro de la defensa en sustitución de Cubarsí. Los azulgranas buscaban aprovechar el sorprendente empate del Real Madrid contra el Rayo Vallecano (3-3) y tras la nueva victoria del Atlético de Madrid, empatado a puntos con el líder.

Pero el Leganés salió a lo grande, con una gran ocasión de Munir que salvó en el mano a mano Iñaki Peña y con un córner en la jugada siguiente, que remató Sergio González de cabeza completamente solo.

EFE Sergio González celebra el primer gol del Leganés en Montjuic frente al Barcelona

A partir de ahí el Barcelona se adueñó del balón y pudo empatar en el minuto 10 con un jugada de Raphinha dentro del área y el brasileño le regaló el balón a Lewandowski para que rematara en área pequeña pero Dmitrovic evitó el gol con una gran parada cuando todo el estadio estaba a punto de cantar el gol.

Lamine Yamal dio el susto después de un golpe recibido en su tobillo derecho, por el que ya estuvo varios partidos de baja, pero el canterano acabó siendo atendido para volver al terreno de juego. Tras este momento que silenció al estadio, Lewandowski estuvo a punto de marcar pero su cabezazo se marchó alto.

EFE BARCELONA, 15/12/2024.- El centrocampista del FC Barcelona Lamine Yamal se duele en el suelo durante el partido de la jornada 17 de LaLiga que FC Barcelona y CD Leganés disputan este domingo en el estadio Lluís Companys, en Barcelona. EFE/Alejandro García

En el minuto 32 llegó la ocasión más clara para el Barça, tras una buena llegada de Balde por la izquierda y el lateral puso un centro al primer palo que remató Raphinha y Dmitrovic volvió a aparecer con un paradón que mandó la pelota al palo. Pedro Martín contó en Tiempo de Juego que era el palo número 14 de los hombres de Flick en esta Liga. Y justo después fue Lewandowski el que se hizo un gran control tras un gran pase de Pedri y se quedó totalmente solo delante del portero, que hizo otra gran parada para mantener el 0-1 con el que el Leganés pudo llegar al descanso del partido.

el leganés, un muro en la segunda parte

Tras el descanso, el Barcelona salió acosando la portería del Leganés pero con la misma falta de puntería que en la primera parte. Koundé y Lewandowski pudieron marcar pero ninguno de los dos disparos pusieron en peligro el 0-1 del equipo madrileño. En el minuto 66, el delantero polaco y Dani Olmo fueron sustituidos por Fermín y Ferran, protagonistas en la victoria del Barcelona ante el Borussia Dortmund el pasado miércoles. Después serían Eric García y Lamine Yamal los que dejaron su sitio a Cubarsí y Gavi.

EFE Eric García y Marc Casadó, sorprendidos por una de las ocasiones que el Barcelona falló ante el Leganés

En el minuto 79, un gran pase de tacón dejó solo a Koundé, que falló incomprensiblemente cuando disparó demasiado cruzado ante Dmitrovic. El Barcelona solo pudo tener dos ocasiones más de ahí al final del partido, un disparo de Fermín que sacó Sergio González casi debajo del larguero: y una falta al borde del área que Raphinha lanzó fuera y el Leganés logró una victoria histórica en el estadio Olímpico de Montjuic.

paco gonzález, sorprendido con la victoria del leganés

Paco González calificó la victoria final del Leganés como 'el resultado más sorprendente de la Liga': "Muchos equipos que han jugado Champions esta semana lo han pagado en el finde. El Madrid empató, el Barça ha perdido, el Atleti ha ganado solo 1-0, pero por ahí se le han pegado unos cuantos que no se le han pegado habitualmente; por ejemplo, el Liverpool, el Bayern de Múnich, su primera derrota, etc. Me parece el resultado más sorpresa de toda la Liga hasta ahora. De todo el año. De toda, la verdad".