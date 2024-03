Paco González le cuelga medallas a Xavi Hernández tras ganar en el Metropolitano: "Por ponerlo"

Por circunstancias de sobra conocidas, Xavi Hernández ha tenido que demostrar su confianza en varios de los jugadores que forman parte del filial del Barcelona. Y no le ha salido mal.

A los ya habituales como Gavi, Pedri, Lamine Yamal o Balde, entre otros, hay otros muchos nombres que forman parte de un ilusionante futuro próximo.

MADRID, 17/03/2024.- El delantero del Barcelona Robert Lewandowski celebra la victoria ante el Atlético, al término del partido de Liga en Primera División que Atlético de Madrid y FC Barcelona han disputado este domingo en el estadio Metropolitano.





Cubarsí, a sus 17 años, se está ganando un puesto como titular en el centro de la defensa. De hecho, su buen trabajo le ha hecho formar parte de la última lista de convocados del seleccionador español, Luis de la Fuente. Héctor Fort es otro prometedor nombre para el carril derecho. Fermín López hace goles y le da empaque al centro del campo. Y Marc Guiu es un delantero cuya puesta en escena gusta mucho.

El caso es que durante el último partido de Liga jugado por el Barcelona, en el Estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid, Xavi ha tenido que dar más protagonismo de la cuenta a los jóvenes por las dos bajas de última hora: Joao Cancelo y Christensen, algo que también le ha salido bien.

Paco González, y las medallas a Xavi

El director de Tiempo de Juego, Paco González, vio muy claro qué es lo que Xavi Hernández hizo bien este domingo frente al Atlético de Madrid.

En un intenso 'Tertulión', en el que se analizaron los momentos que viven Atlético de Madrid y Barcelona, ambos 'compañeros' de aventuras en los cuartos de final de la Liga de Campeones pero equipos con momentos muy diferentes en LaLiga, Paco González tuvo claro que uno de los protagonistas es el entrenador del Barcelona.

González reconoce "varias medallas" a Xavi. La primera de ellas tuvo que ver con poner a Joao Félix como titular.

'O Menino' fue titular en un ambiente absolutamente hostil pero le volvió a hacer gol al Atlético de Madrid: "Una medalla es por poner a Joao Félix, que todo el mundo iba a pensar que se lo iba a comer el ambiente".

La otra medalla, por poner a dos jugadores importantes: "Los niños: Cubarsí y Héctor Font. Se le cae Cancelo por la mañana, se le cae Christensen por la noche y al final, poner a los niños le ha salido genial", le reconoció Paco González.

Xavi Hernández pone en valor el partido de Joao Félix

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declaró este domingo que el Barcelona ha hecho "uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor", en el triunfo ante el Atlético de Madrid, y que "se puede soñar" con ganar la Liga.



"Ha sido uno de los mejores partidos del campeonato, si no el mejor. Hemos hecho un partidazo todos como conjunto y a nivel individual", explicó el técnico barcelonista.

Los jugadores del Barcelona rodean a Joao Félix durante la celebración de un gol.





Sobre el partido de Joao Félix, dijo: "Ha hecho un partido muy bueno. Muy importante, sobre todo cuando no hemos tenido balón. Ha trabajado muy bien. Ya lo dije que iba a estar muy motivado. Ha marcado diferencias y estoy muy contento con él".

Fermín dedicó la victoria al lesionado Cancelo

Fermín López, centrocampista del Barcelona, dedicó este domingo la victoria contra el Atlético de Madrid (0-3) a su compañero Joao Cancelo, que "está pasándolo mal", y remarcó que su equipo va a intentar "pelear LaLiga".



"Muy contento (por la victoria y su gol). Quería dedicar esta victoria a Cancelo, que está pasándolo mal. Va por él. Y muy contento por los goles", declaró a 'Dazn' sobre el césped del Cívitas Metropolitano a la finalización del encuentro, en el que el lateral portugués fue baja de última hora.





Fermín iba a ser suplente. Las molestias de Andreas Christensen en el calentamiento lo repusieron en el once. "Me ha pillado un poco de sorpresa que jugara y tranquilo, como yo sé, y lo he intentado hacer en el campo", dijo.