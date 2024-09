Paco González acusa de "falta de ambición" al Real Madrid en los derbis y señala la causa: "Se ataruga"

Al Real Madrid se le escapó la victoria en el Cívitas Metropolitano en el último minuto de añadido, donde marcó Correa para poner un empate que le deja mejor sabor de boca al Atlético que al equipo de Carlo Ancelotti, que podría haberse puesto a un punto del Barcelona, tras el primer pinchazo del equipo de Flick esta temporada contra Osasuna.

Tras el tanto de Correa para el Atlético de Madrid, Paco González, durante la retransmisión en Tiempo de Juego ya dejó claro que Ancelotti parece tener un problema con los partidos frente al Atlético de Madrid.

"Ancelotti se 'ataruga' con el Atlético de Madrid muchas veces. Y ahora se ha atarugado: ha quitado a Modric, que es el que más controlaba el balón; y ha quitado a Vinicius que es el que más amenazaba, además de recolocar el 4-5-1", analizaba el director de Tiempo de Juego cuando parece que el sistema 4-4-2 que tanto utilizó la pasada temporada estaba funcionando en el Metropolitano.

EFE Ancelotti aplaude a sus jugadores durante el partido ante el Stuttgart.

Carlo Ancelotti se ha enfrentado, como entrenador, 26 veces al Atlético de Madrid. En las últimas seis, el saldo es de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

En el cómputo general (y contando los dos enfrentamientos de Ancelotti como entrenador del Chelsea), el equipo del italiano ha sumado diez triunfos, siete empates y nueve derrotas.

PACO GONZÁLEZ SEÑALA UNA "FALTA DE AMBICIÓN"

Viendo cómo queda la clasificación tras las primeras ocho jornadas, para González, "el único que sale enfadado es el Real Madrid. El Barça sigue líder, el Atlético de Madrid lo veía perdido y se lleva un punto frente al eterno rival en el último instante".

Y, a su juicio, el Real Madrid no sale a un punto del Barcelona "por falta de ambición de Ancelotti, al que le ha salido el italiano que lleva dentro".

EFE MADRID, 29/09/2024.- El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric (2d) es amonestado durante el encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports disputado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid. EFE/ JJ Guillén

Paco González critica que Ancelotti, con el parcial de 0-1, "se ha olvidado de tener el balón, con un equipo que viene con dos días más de descanso del Atleti" Además, le acusa de no haber acertado con los cambios sabiendo que "al Atlético no le daban las piernas. No ha sabido defender lo que tenía y le ha salido rana", finalizó.

la suspensión marcó el partido

El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se reanudó después de diez minutos de suspensión con los futbolistas en los vestuarios.

El árbitro del partido ordenó la suspensión temporal del mismo en el minuto 69, después del tanto de Militao en el minuto 65 (0-1) y de que durante cuatro minutos se produjesen lanzamientos de objetos en el área de Courtois.

El derbi madrileño estaba contando con un ambiente tranquilo hasta el tanto del Real Madrid marcado por el brasileño Éder Militao, pero tuvo que ser suspendido diez minutos por el colegiado Mateo Busquets Ferrer por el lanzamiento continuado de objetos al portero belga Thibaut Courtois desde el fondo norte.

CORDONPRESS Varios jugadores del Atlético de Madrid hablan con miembros del Frente Atlético

Un sector de la afición del Atlético de Madrid la tomó con Courtois, exjugador rojiblanco, cuando el portero dio al colegiado Mateo Busquets Ferrer, debutante en el derbi madrileño, un objeto que cayó en su área tras el tanto del Real Madrid.

El partido estuvo detenido en un primer momento mientras Courtois retiraba de su área otros objetos lanzados, la mayoría mecheros, antes de volver a dar otro al colegiado que provocó que Busquets Ferrer se dirigiese a la banda y ordenase a los jugadores de ambos equipos retirarse del terreno de juego.

El capitán Koke Resurrección fue el primero antes de que se parase el partido que acudió al fondo norte a pedir que remitiese el lanzamiento de objetos y posteriormente acudieron José María Giménez y el técnico Diego Simeone.