Pablo Carreño avanza a octavos de final y se cita con Zverev

El tenista español Pablo Carreño extendió este jueves su buen momento y se clasificó para los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, donde tendrá un reto formidable ante el alemán Alexander Zverev.

Tras sufrir por lesiones durante muchos meses, Carreño, en el torneo con ránking protegido, venció este jueves en segunda ronda al australiano Max Purcell, número 68 de la clasificación ATP y que recibió atención médica durante el partido, por 6-3 y 6-3, en una hora y siete minutos.

