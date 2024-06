No es la primera vez en su carrera que Carlo Ancelotti tiene que tirar de ingenio para confeccionar un once titular en el que mezclen talento y equilibrio defensivo. Siendo entrenador del AC Milan, coincidían en la plantilla Pirlo, Gatusso, Seedorf, Rivaldo, Rui Costa y Shevchenko. Ancelotti ideó un 'árbol de Navidad' para que todos tuvieran cabida; con el brasileño y el portugués por detrás del ucraniano, que era la punta de lanza de aquel equipo que consiguió una Champions en Old Trafford, derrotando a la Juventus en la tanda de penaltis después de empatar a cero.

Ancelotti celebra con los jugadores del Real Madrid el título de Champions en Wembley / EFE





La final no la jugó Rivaldo, que había empezado a perder su rol de indiscutible, y su puesto lo ocupó Filippo Inzaghi. Ese verano Kaka regresó al Milán para potenciar la mediapunta donde actuó junto con Rui Costa y Rivaldo. Los rossoneri fueron campeones del Calcio.

Ancelotti ha demostrado ser un maestro en adoptar a sus futbolistas al servicio del equipo, incluso alineándoles en nuevas demarcaciones para ellos.Con la llegada de Mbappé, el italiano tendrá que diseñar un dibujo en el que tengan cabida todas sus estrellas. ¿Le cabrán todos juntos? ¿Podrán los madridistas ver juntos en el terreno de juego a Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo?