Nueva exhibición de Pogacar antes de la etapa final en Roma

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) dejó visto para sentencia el Giro de Italia con su sexto triunfo, el quinto en solitario y vestido de rosa, en la vigésima etapa, disputada entre Alpago y Bassano del Grappa, de 184 kilómetros.

Pogacar, que atacó en la segunda subida al Monte Grappa, a 36 km del final y a 5 de la cima, se presentó en meta en solitario con un tiempo de 4h.58.23, a una media de 37 km/h.

El doble ganador del Tour de Francia aventajó en 2.07 minutos al grupo que componían Daniel Felipe Martínez, Tiberi, Geraint Thomas, Antonio Tiberi y Einer Rubio.

El colombiano Daniel Felipe Martínez - a 9.57 de Pogacar - y el galés Geraint Thomas - a 10.26 del liderato - acompañarán en el podio a Pogacar en Roma. Este domingo concluye la carrera rosa con la disputa de la vigésima etapa, con salida y meta en Roma, de 125 kilómetros. Jornada de fiesta y homenaje al emperador del Giro, Tadej Pogacar.

Pogacar venció en meta con un tiempo de 4:58:23, tras una jornada que había empezado bajo lluvia y en la que un arreón de los italianos Davide Ballerini (Astana Qazaqstan) y Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) abrió algo de hueco con el pelotón en los primeros compases. Aún a 161 km de acabar, saltaron siete corredores más desde atrás y fueron en su busca.

