Norris lidera los primeros entrenamientos libres en Montmeló; Carlos Sainz, tercero

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de España, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito barcelonés de Montmeló, donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el tercer y el noveno tiempo, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el quinto.

En la mejor de sus 27 vueltas, Norris cubrió los 4.657 metros de la pista catalana en un minuto, 14 segundos y 228 milésimas, sólo 24 menos que el líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que dio una menos y que, al igual que él, marcó su mejor crono con el neumático de compuesto blando. Sainz, que giró 31 veces, marcó, con el neumático medio, el tercer crono del ensayo, a 344 milésimas de su ex compañero inglés.

Your top 3 from our first practice in Barcelona! ????#F1#SpanishGPpic.twitter.com/VCnpW9NDJB