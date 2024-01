La NFL desafía al invierno: -27ºC en el Chiefs-Dolphins; Buffalo paga a sus fans por quitar nieve

Este sábado arranca la ronda de 'Wildcards' en la NFL. Acabó la temporada regular y mientras los dos mejores equipos de la temporada, los Baltimore Ravens y los San Francisco 49ers esperan en la siguiente ronda otros tres conjuntos por Conferencia buscarán su pase a la siguiente ronda.

Unas eliminatorias que estarán protagonizadas por el invierno y el mal tiempo que en cualquier otro deporte pondrían en jaque la disputa de los encuentros y obligarían a suspenderlos, pero no en el fútbol americano. Hasta -27ºC de sensación térmica se esperan en la madrugada de este domingo (02:00 horas) cuando salten al estadio de Arrowhead de Kansas los Chiefs y los Dolphins.

Para ayudar a los aficionados de los actuales campeones de la NFL a sobrellevar las gélidas temperaturas las autoridades locales han hecho públicos una serie de consejos como llevar mantas y todo tipo de ropa de abrigo, tomar bebidas calientes para mantener el cuerpo estable y acudir periódicamente a los puntos de calor que se colocarán en el estadio de Arrowhead.

Here are some tips to help you stay warm at tomorrow's game! ?? pic.twitter.com/7igGPLn1et

Pero la nieve y el frío no solo harán parada en Kansas City. Este domingo se disputará en Buffalo el Bills-Steelers (19:00 horas) en el Highmark Stadium que está cubierto por una capa de hasta 30 centímetros de blanco. Para garantizarse que pueda jugarse el encuentro la franquicia ha pedido a sus seguidores que colaboren en la retirada de nieve.

We’re going to need some shovelers to get @HighmarkStadm ready for Sunday!



How you can help: https://t.co/Wvx1Pa1ILopic.twitter.com/G6WcRiYofJ