Negreira habría presentado un informe psiquiátrico que le considera "incapaz" para declarar

Este martes recoge el diario EL MUNDO que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, habría presentado ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Barcelona un informe psiquiátrico por el cual se le considera "incapaz" para declarar en un interrogatorio judicial sobre los cobros millonarios que recibía del Barcelona.

Ese informe psquiátrico, realizado por un médico forense de parte, la psiquiatra Esperanza Gómez, señala que Negreira padece una avanzada demencia cognitiva y esa sería la razón por la cual no podría someterse a ningún interrogatorio

Según la información que recoge EL MUNDO, Negreira "no está capacitado para calibrar si lo que declare en sede judicial le puede perjudicar o no y, por lo tanto, pide que le aparte de la causa por este motivo".

No es la primera información que aparece sobre los problemas de salud que tendría el exvicepresidente del CTA. El abogado de Enríquez Negreira alegó el pasado mes de febrero que el exárbitro padecía un principio de Alzhéimer y se acogía a su derecho a no declarar por no estar "en condiciones de ser sujeto de un procedimiento penal

Aunque Negreira alega estos problemas médicos, cuando comenzaron todas las investigaciones, el exnúmero 2 de los árbitros, sí que pudo declarar, en principio, sin mayor problema ante la Agencia Tributaria donde aseguró que había cobrado dos décadas del Fútbol Club Barcelona por realizar informes verbales sobre los árbitros. Será el juez instructor el que finalmente confirme si finalmente Negreira declare o no después de analizar todos estos exámenes médicos.