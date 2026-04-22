La NBA, en vilo con Wembanyama: Conmoción cerebral tras un brutal golpe contra el suelo

Los San Antonio Spurs cayeron este martes por 103-106 ante los Portland Trail Blazers tras dejar escapar una ventaja de 14 puntos en un último cuarto sin Victor Wembanyama, que tuvo que abandonar el partido por una conmoción cerebral. La victoria de los Blazers iguala 1-1 esta serie de primera ronda en el Oeste, que ahora se traslada a Portland para los próximos dos partidos.

El brutal golpe de Wemby

Wembanyama se retiró en el segundo cuarto tras una aparatosa caída cuando se dirigía a canasta, en una acción defendida por Jrue Holiday, que resultó en un fuerte impacto en la cara al pívot francés. La estrella de los Spurs, se quedó tendido durante unos segundos en el suelo, intentó levantarse sin éxito y se quedó sentado con cara de confundido hasta que le atendieron. No pudo volver al juego ya que se activó el protocolo de conmoción cerebral de la NBA, que obliga a un periodo de inactividad de 48 horas tras el impacto. Por lo tanto, es duda para el tercer partido de la serie que se jugará en la madrugada del sábado (04:30) en Portland.

Minutos antes de abandonar el encuentro, 'Wemby' había recibido el trofeo al mejor defensor del año, anunciado la noche del lunes y que le ha sido concedido por unanimidad, algo inédito en la historia de la NBA. Todo ocurrió cuando restaban 8:57 para el descanso. El francés había jugado 12 minutos en los que llevaba 5 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón.