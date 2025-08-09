La NBA ya tiene definidos sus primeros partidos y los duelos estelares en Navidad

El próximo 21 de octubre comenzará la temporada 2025-2026 de la NBA con dos duelos estelares: Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets y Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors, según informó este viernes ESPN.

la nba comienza con dos partidos estelares

Shams Charania, uno de los periodistas más reconocidos en el entorno de la NBA, reveló también los cinco partidos que formarán parte de la tradicional jornada navideña, fecha en la que la liga suele programar enfrentamientos de gran atractivo.

los partidos de navidad

El 25 de diciembre se disputarán los siguientes encuentros: New York Knicks contra Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder frente a San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers ante Houston Rockets, Golden State Warriors contra Dallas Mavericks y Denver Nuggets frente a Minnesota Timberwolves.

Antes de llegar a esas fechas, la campaña se abrirá con un duelo entre los Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, actuales campeones, y unos Rockets que se perfilan como serios contendientes en el Oeste tras incorporar a Kevin Durant. Ese mismo día, los Lakers liderados por Luka Doncic y LeBron James recibirán a los Warriors de Stephen Curry, en uno de los enfrentamientos más clásicos y mediáticos de la liga.

En Navidad, el calendario ofrecerá choques de alto nivel: un duelo del Este entre Knicks y Cavaliers; el esperado enfrentamiento entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama en el Thunder-Spurs; el atractivo Lakers-Rockets con LeBron, Doncic y Durant en la pista; la visita de los Mavericks, comandados por Cooper Flagg, a los Warriors de Curry; y el partido entre los Nuggets de Nikola Jokic y los Timberwolves de Anthony Edwards.

Llama la atención la ausencia en estas fechas destacadas de los Boston Celtics, campeones en 2024 y franquicia más ganadora de la historia, y de los Indiana Pacers, finalistas en 2025. Ambos equipos afrontan importantes bajas debido a las lesiones de larga duración de Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, respectivamente.