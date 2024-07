Nadal no se esconde y confiesa que "ha podido ser" su último partido contra Djokovic en la Chatrier

Rafael Nadal se estrelló ante el serbio Novak Djokovic, arrollador casi todo el partido, y dio por terminada su participación en el torneo olímpico individual de París 2024 superado en todos los sentidos, por 6-1 y 6-4.

"Puedes ver vídeos como este y todas las pruebas de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Eurosport".

En el duelo más desnivelado de la historia entre ambos, el ganador de veinticuatro Grand Slam tardó una hora y 43 minutos en cerrar su victoria y citarse en tercera ronda con el vencedor del choque entre el alemán Dominik Koepfer y el italiano Matteo Arnaldi.

Historia

Fue el trigésimo primer triunfo del serbio ante el español en los cara a cara que han mantenido a lo largo de la historia. Pero el más doloroso. Nadal ganó en veintinueve. El treinta nunca estuvo cerca. Alivia esta contundente victoria las cuentas pendientes en arcilla, en la Phillipe Chatrier, del balcánico, que se quedó con el regusto amargo del partido que perdió hace algo más de dos años, en el Roland Garros del 2022, en la última cita hasta ahora entre ambos y que llevó al balear a la conquista de su último título del Grand Slam.

Abrazo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic al término del partidoEFE

Estuvo a la altura el público de París, que a lo largo del juego intentó reanimar a una leyenda que ha hecho suya. Ganador catorce veces sobre la arcilla francesa, se resistió el gentío a que Nadal tuviera un final así. Un adiós que llega como algo natural. Pero fue desgarrador por momentos el panorama. Un Nadal sin opción, sin argumentos y sin fuerzas. En manos y al antojo de su mayor rival.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nadal

El tenista balear atendió al micrófono de COPE con nuestro compañero José Luis Corrochano al término del partido y no ocultó que fue muy "duro" el partido.

"Ha habido durante una hora larga en la que el partido era muy díficil de digerir porque era muy superior a mí, no era capaz de generar la calidad la bola que necesito y él estaba jugando muy cómodo y cuando juega así con esta comodidad estás muerto y además estaba inspirado", analizaba Nadal antes de felicitar a Djokovic por su victoria.

Un Nadal que estuvo cerca de llevarse el segundo set: "Él se ha puesto nervioso para terminar el partido y he dado un poco de cambio de nivel, pero no he podido rematar la remontada con el 4-4. Hay que aceptar la situación, no queda otra".

Rafa Nadal no se escondió al apuntar que este "ha podido ser" el último duelo entre Nadal y Djokovic y ahora tiene por delante el torneo de dobles con Alcaraz, donde este martes se medirán a la pareja neerlandesa: "Vamos a por los holandeses que tenemos un gran trabajo que hacer. Vamos día día, como siempre hemos hecho".

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).