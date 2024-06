El mundo del fútbol llora a José Antonio Reyes en el quinto aniversario de su muerte

El Sevilla FC, club en el que se formó y del que es una leyenda, y el mundo del fútbol recordaron este sábado con cariño a José Antonio Reyes, la 'Perla de Utrera', ídolo del sevillismo y uno de los grandes exponentes de la magia y del arte de la 'escuela sevillana', en el quinto aniversario de su muerte, a los 35 años, en un accidente de tráfico.

Además del Sevilla, con varias publicaciones en sus redes sociales y un vídeo dedicado al exjugador internacional español, su hijo José Antonio Reyes López, LaLiga, clubes en los que también militó como el Real Madrid o el Arsenal inglés, compañeros, amigos y aficionados honraron con mensajes de admiración y nostalgia la memoria del considerado como el jugador con más talentosalido de la cantera sevillista.

José Antonio Reyes Calderón fue el primer español en ganar una 'Premier League' con el Arsenal (2004), además de una 'FA Cup' y una 'Community Shield', y en su dilatado palmarés también conquistó una Liga con el Real Madrid (2007); una Copa de la Liga con el Benfica (2009); una Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid (2011) y cinco trofeos de la Liga Europa, dos con el club madrileño (2010 y 2012) y tres consecutivos en su segunda etapa en el Sevilla (entre 2014 y 2016).

El 'genio' gitano de Utrera, la mayor joya que ha salido de la prolífica cantera del Sevilla, vio truncada de forma abrupta su exitosa carrera el 1 de junio de 2019 por un accidente en el que falleció su primo Jonathan Reyes y resultó herido grave otro primo suyo, Juan Manuel Calderón.

Además de homenajearle con su tradicional ofrenda floral en el cementerio de su pueblo, rodeada de una cinta con la leyenda "Eterno capitán, Reyes", el Sevilla, su club de siempre, rememoró su trayectoria con un vídeo titulado "Cinco años ya sin ti, capitán... Fuiste, eres y será siempre eterno, José Antonio" y otro mensaje en la red X: "La vida se lo llevó al cielo, tercer anillo de la Bombonera. Eterno Reyes".

También LaLiga lo recordó en otra publicación en la misma red social: "Cinco años sin José Antonio Reyes. Siempre en nuestro recuerdo", además del Real Madrid, con una foto suya con la camiseta blanca y el mensaje "Cinco años sin José Antonio Reyes", entre otras entidades.

El Arsenal inglés, que lo fichó en enero de 2004 por unos 25 millones de euros, lo que fue clave para sanear las arcas del Sevilla y dar paso a la primera etapa de sus mayores logros deportivos (2 Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, otra de España y una Copa del Rey en quince meses), también publicó una imagen de su exdelantero y el siguiente texto: "Hoy se cumplen cinco años del fallecimiento de José Antonio Reyes. Nunca serás olvidado".

Today marks five years since the passing of Jose Antonio Reyes.



Never forgotten ?? pic.twitter.com/gBlTGLeI4A