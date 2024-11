La mujer de Fede Valverde vuelve a explotar en redes, durante el partido contra el Milan: "¿Cuándo lo van a entender?"

No es la primera vez que la mujer de Fede Valverde comparte su indignación en redes sociales por situaciones que no le gustan en el Real Madrid con respecto al futbolista.

La última: este martes, durante la segunda parte del Real Madrid - Milan, partido de la Liga de Campeones, ya con Fede Valverde en los vestuarios tras ser reemplazado en la primera ventana de cambios para Carlo Ancelotti, al descanso (entraron Camavinga y Brahim Díaz por Fede Valverde y Tchouameni).

Valverde fue titular en el centro del campo, junto a Luka Modric, Tchouameni y Bellingham. Sin embargo, la posición en el campo no pareció gustarle a Mina Bonano, pareja del centrocampista uruguayo, que comenzó escribiendo un mensaje de claro cabreo.

"Tengo que cerrar esto porque me llevan presa", escribió. Uno de sus seguidores le responde: "Es un cambio táctico, Mina, no le des más vueltas, por perfil y por cómo está el partido no puede quitar a Modric".

La réplica de Mina mantuvo el tono duro de la periodista e influéncer: "Hermano, donde juega mejor Fede es de pivote, ¿de qué me hablas? Jajaja. ¿Cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?"

La noticia fue contada por Javi Gómez en Tiempo de Juego durante la retransmisión, a lo que Manolo Lama apuntó que Mina "le hace un flaco favor a Fede Valverde. Esto ya le ha generado otros problemas a Valverde en el Real Madrid".