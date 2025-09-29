En muerte cerebral el joven guardameta de 19 años Raúl Ramírez tras un choque fortuito en un partido de Tercera RFEF

La Real Federación Cántabra de Fútbol ha confirmado a primera hora de la tarde de este lunes "que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral después del choque fortuito sufrido en el encuentro del pasado sábado". El choque fue de Tercera RFEF frente al Revilla.

"El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto, con apenas 19 años de edad", recoge el comunicado.

Además, "en medio de este momento tan doloroso, y por deseo expreso de su familia, la misma ha tomado la decisión de donar sus órganos para que se beneficien otras personas".

"La RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en su memoria en todos los partidos de la próxima jornada", apunta el escrito de la Federación.

"Desde la RFCF, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo el Club Deportivo Colindres. Descanse en paz", concluye.