Mourinho: "Quiero trabajar"

"No tengo club, soy libre. Pero quiero trabajar, en verano quiero trabajar", dijo Mourinho a periodistas en el Autódromo Internacional del Algarve en Portimão.



Mourinho, sin equipo desde su salida del Roma el pasado enero, fue preguntado por los medios locales si se plantearía regresar a la Liga portuguesa, donde entrenó a Benfica, União de Leiria y Oporto, una posibilidad que no descartó: "Nunca digas que no, sobre todo en el fútbol", afirmó el exentrenador del Real Madrid. "Mi vida es el fútbol, puedo entrenar en cualquier sitio y no tengo problemas", añadió.

José Mourinho, en el paddock del circuito de Portimao, en Portugal. EFE



Mourinho, con la bandera de cuadros





Mourinho pasó la mañana del domingo disfrutando de las motos en el circuito de Portimao, en su país de nacimiento, y protagonizó una de las imágenes del GP de Portugal, al ondear la bandera de cuadros que indicó el final de la carrera de MotoGP en la que se alzó con la victoria el piloto español Jorge Martín.