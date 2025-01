El motivo por el que Jorge Martín no seguirá los pasos de Márquez y Lorenzo y si llevará el 1 en su moto en 2025: "En todos lados"

El piloto español Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi desvelaron este jueves en Milán (Italia) la nueva RS-GP25 de Aprilia con la que afrontarán el Mundial de Motociclismo de 2025 y en la que el madrileño portará el número '1' porque refleja algo por lo que ha estado "luchando" toda su "vida".

El actual campeón del mundo defenderá su trono con su nuevo equipo, una marca italiana en la que intentará volver a estar con los mejores tras su paso por Ducati y donde no renunciará a llevar el '1', un número que también llevó el anterior campeón, el italiano Francesco Bagnaia, pero no así otros anteriores como los españoles Marc Márquez, Jorge Lorenzo (lo hizo solo en 2011) y Joan Mir, o el francés Fabio Quartararo.

"Lo voy a usar en todos los lados, seguro. No tuve ninguna duda en ponerlo porque he estado luchando por esto toda mi vida. He logrado el Mundial de MotoGP y ahora puedo ponerle este número a esta increíble Aprilia que es superbonita", expresó 'Martinator' durante la presentación del equipo de la categoría 'reina'.

APRILIA RACING Jorge Martín en la presentación de la RS-GP25 de Aprilia para el Mundal de MotoGP 2025

El doble campeón del mundo espera que puedan "tener mucha más motivación con este número". "Me siento muy bien con él y espero que podamos llevarlo también a lo más alto", añadió el madrileño, que no renunciará del todo a su tradicional '89', que aparecerá dentro del '1' y con dos estrellas. "Soy dos veces campeón del mundo, en Moto3 y ahora en MotoGP, y espero que podamos añadir más estrellas en el futuro", remarcó.