Morientes se 'moja' en el polémico gol concedido al Barcelona ante el Valencia: "Influye totalmente"

El Barcelona logró recuperar la segunda plaza en Liga tras una sufrida victoria ante el Valencia en la 33ª jornada de Liga. Robert Lewandowski fue el gran protagonista del partido con un 'hat trick'. Los chés jugaron con diez por la expulsión de Mamardashvili antes del descanso. Fermín adelantó a los azulgranas, Hugo Duro y Pepelu le dieron la vuelta al marcador en la primera parte; y los tres goles de Lewandowski le dieron la victoria defenitiva a los hombres de Xavi. El próximo sábado, el Barça se jugará en Girona la segunda plaza en el encuentro que comenzará a las 18:30 horas.

Los errores marcan la primera parte

El Barcelona llegaba al partido contra el Valencia con la necesidad de ganar, no para pelear por el título de Liga, sino para no perder una segunda plaza que está peleando el Girona y que se jugarán los dos equipos catalanes en la próxima jornada de Liga.

Los azulgranas comenzaban dominando casi por completo la pelota, pero las dos primeras ocasiones de gol llegaron del lado valencianista. Primero, con un centro desde la derecha que Hugo Duro tocó con la espuela y obligó a agacharse a Ter Stegen para evitar el 0-1. Y la segunda oportunidad, mucho más clara, con un saque largo de Mamardashvili hacia Peter, que ganó la posición ante Cubarsí pero que falló en el mano a mano ante el portero azulgrana, cruzando demasiado la pelota.

Al minuto, llegó el primer gol del partido, con un buen centro desde la izquierda de Raphinha que que remataba espectacularmente Fermín de cabeza para marcar el 1-0. El Barça se adelantaba pero la alegría le duraba muy poco porque un pase largo de Peter, obligaba a salir del área a Ter Stegen y, ante la presión de Hugo Duro, el alemán intentó picar la pelota por encima del delantero, que ponía el pecho y lograba marcar a puerta vacía.

Y ahí no acabaría las desgracias para el Barcelona porque otro balón largo que no despejaban los azulgranas,le llegaba a Peter dentro del área y Araujo, de manera incomprensible, barría al jugador valencianista y Pepelu no fallaba el penalti. Los chés lograban remontar el partido antes del descanso y poner el 1-2 en el marcador.

Cancelo pudo empatar pero su disparo lo despejó a córner Mamardashvili con un paradón cuando la pelota se colaba pegado a su palo derecho. Justo después fue Araujo, con un cabezazo al palo, el que estuvo muy cerca de marcar. Y en el descuento de la primera parte llegó otra jugada clave: un pase atrás hacia Mamardashvili lo controlaba mal el portero, tocaba el balón Ansu Fati y, tras la revisión del VAR, era expulsado por tocar con la mano la pelota fuera del área. Jaume Domenech entraba al campo, sustituyendo a Mamardashvili.

Segunda parte de color azulgrana

La segunda parte comenzaba con doble cambio en el Barça: Iñigo Martínez y Sergi Roberto salían por Cubarsí y Christensen. El central estuvo cerca de cometer un penalti sobre Peter, pero el árbitro entendió que tocaba la pelota antes. Y antes del minuto 5, Gündogan sacaba un córner que cabeceaba Lewandowski en el primer palo para empatar el partido. El gol era revisado por el VAR por un posible fuera de juego de Fermín, pero finalmente se daba por válido.

En el minuto 73 llegaron dos jugadas claves: en un córner a favor del Barcelona que remató de cabeza Araujo, Jaume hizo un paradón para mantener el empate. En la jugada siguiente, Diego López se plantaba completamente solo ante Ter Stegen y, después de una larga carrera, llegaba Pedri para tocar la pelota justo antes de que llegara a rematar.

El Barcelona acosaba la portería ché cada vez más y en el minuto 82 llegaba el premio para los de Xavi, con un saque de córner que tocaba de cabeza Araujo y, aprovechando la mala salida de Jaume, Lewandowski marcaba de cabeza el 3-2. Y en el descuento, el delantero polaco marcó su 'hat trcik' con un golazo de falta directa que sentenciaba el partido.





Morientes habla sobre la polémica del partido

Fernando Morientes, comentarista de Tiempo de Juego, habló sobre el posible penalti de Iñigo Martínez a Peter y sobre la siguiente jugada, en la que Lewandowski marcaba el gol del empate a dos: "Lo que a Pedrito le parecía penalti para el Valencia, a mi no; la de Iñigo. Pero la del gol, para mi influye totalmente Fermín. Si estás con uno menos y ese gol entra, tienes muchas menos posibilidades de todo. Viendo al Barça que no metía, podías pensar que once contra diez, temía esperanza de que el Valencia pudiese llevarse algún punto".

