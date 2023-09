Mollejo la lía con una polémica celebración agarrándose los genitales y LaLiga va a denunciarle

Víctor Mollejo, jugador castellanomanchego del Zaragoza, ha sido el protagonista de la victoria de su equipo por 1-3 en Cartagena que mantiene a los maños como líderes en solitario de la Segunda División con pleno de triunfos tras las cinco primeras jornadas disputadas.

El extremo ha anotado el tercer gol de su equipo a puerta vacía tras aprovechar un fallo de Marc Martínez, meta local. En ese momento ha corrido hacia una de las bandas del estadio Cartagonova y se ha llevado las manos a los genitales. Era el minuto 91 de partido y su equipo sufría ante los ataques de un Cartagena que buscaba el empate en los cinco de añadido que había determinado el colegiado.

El jugador del Zaragoza ha recogido un balón suelto tras un fallo del portero del conjunto de Murcia y a unos 35 metros de distancia ha disparado a una red desguarnecida. El gesto de celebración rápidamente se ha vuelto viral y las redes sociales se han llenado de críticas al futbolista nacido hace 22 años en Alcazar de San Juan.

Declaraciones de Víctor Mollejo pic.twitter.com/B86KBPIG4M — Real Zaragoza ?? (@RealZaragoza) September 10, 2023

Tras lo ocurrido en el campo del Cartagena, el jugador ha pedido disculpas por su gesto en un vídeo publicado en las redes sociales del Real Zaragoza. "Pedir disculpas a todas esas personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Es un gesto que, evidentemente, no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío me arrepiento mucho y ojalá haberlo cambiado. No era nada significativo ni iba dirigido a nadie. No es excusa pero no era nada significativo. Pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y decir que lo siento", pidió perdón.







De hecho, según ha podido saber la Cadena COPE, LaLiga va a denunciar a Víctor Mollejo ante el Comité de Competición por lo ocurrido. Se trata de algo muy similar a lo visto en el palco con Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, en la final del Mundial Femenino cuando el andaluz se llevó la mano a sus partes íntimas en un gesto quele costó una reprimenda de la FIFA que finalmente acabó inhabilitándole.