Mojica pierde los papeles tras hacer un penalti a Lamine Yamal y acaba agrediendo a un compañero

El Mallorca perdió este martes con el Barcelona (1-5) en casa en un partido adelantado de LaLiga. El conjunto de Jagoba Arrasate se llevó un duro varapalo y no dejó una buena imagen sobre el césped, aunque fue mucho peor la mostrada por uno de los jugadores del conjunto balear que en un cruce de cables inexplicable llegó a agredir a uno de sus compañeros.

Y es que el vídeo del colombiano Johan Mojica recriminando de mala manera a su compañero Morlanes una indicación de este y llegando a propinarle un cabezazo se ha vuelto viral. Todo sucedió tras el penalti que transformó Raphinha para colocar el 1-2 y que dejó muy frustrado el lateral izquierdo del Mallorca.

Mojica derribó a Lamine Yamal y el colegiado no dudó en pitar penalti. El colombiano recriminó al árbitro que el joven jugador del Barça había sacado la pierna izquierda para que no pudiera evitar el contacto. La cosa fue a más cuando intervino Manu Morlanes.

Movistar El lateral izquierdo del Mallorca, fuera de sí, chilla a su compañero Morlanes.

Al recibir una indicación de su compañero, Mojica parece enloquecer y se va hacia él con el dedo, recriminándole que él había perdido la marca de Lamine Yamal. Llega a chocar su cabeza con la del centrocampista, aunque sin llegar a golpearle y luego le vuelve a dar un toque en el pecho. Morlanes encaja la bronca con entereza e intenta hablar con su compañero, que está fuera de sí. Tuvo suerte el Mallorca porque si el VAR hubiera llamado a Gil Manzano podría haber expulsado al defensa por agresión.

La imagen trascendió en el partido en la realización televisiva de Movistar y fue una de las preguntas en la sala de prensa para Jagoba Arrasate, que reconocía que no le había gustado esta escena: "Mojica tiene confianza con Morlanes, ya coincidieron en Villarreal y quizá tenga más confianza. El vestuario está fastidiado porque teníamos gran ilusión. Claro que lo hablaremos porque no me gusta. No le estoy justificando pero seguramente porque se conocen le estaba recriminando, pero no está para recriminar porque aquí todos hemos cometido errores, yo también".