El mito de la España invencible afronta un nuevo desafío: 24 de 24

Un día más en la oficina para España. La selección intentará consquistar su cuarta Eurocopa en el Estadio Olímpico de Berlín. El combinado dirigido por Luis de la Fuente tendrá en frente a la Inglaterra de Southgate cuando el árbitro señale el inicio de partido a las nueve de la noche. Momento en el que millones de almas animarán a La Roja a mil kilómetros de distancia y estarán representadas por alrededor de 10.000 españoles dentro del estadio alemán.

Aunque no lo parezca, llegar a finales y ganarlas, es un hecho habitual para la selección y los clubes nacionales. Está mal presumir de ello, pero está constatado y los números hablan por sí solos. Y para aquellos que no miran estadísticas, una imagen vale más que mil palabras y solo habría que hacerse un recorrido por la fotogalería de los grandes torneos europeos y mundiales, en lo que se refiere a la selección española en este último caso. Desde 2001 no hay rival que pueda imponerse al fútbol español. En aquel año, Valencia y Alavés perdieron sus finales continentales ante Bayern de Múnich y Liverpool respectivamente, pero se dio inicio a un periodo de oro para España.

La selección española tras proclamarse campeona del mundo en 2010.Cordon Press

En el siglo XXI, la selección española masculina ha conquistado las tres finales a las que ha llegado. Comenzó alzando la Eurocopa de 2008 y repitió en 2012, entre medias, Casillas levantó la Copa del Mundo en 2010. En 2023, la selección femenina también se proclamó campeona del mundo en Australia y casualmente ante Inglaterra. Años de gloria para el fútbol español que no quedan reducidos a los trofeos conseguidos por las selecciones, van más allá. En lo que se refiere a los clubes que representan a España en las grandes competiciones europeas, el país también es el número uno. En la Champions League, el Real Madrid se llevó 'la orejona' a sus vitrinas en cinco ocasiones frente a rivales extranjeros y el FC Barcelona lo hizo en cuatro finales.

Lo mismo se puede aplicar a laEuropa League, competición fetiche del Sevilla y que ha conquistado seis veces. Al conjunto sevillano se unen el Atlético de Madrid y el Villarreal. Los rojiblancos alzaron la Copa de la UEFA dos veces y los submarinos una. En total, son diecinueve finales con sello español - nueve de Champions y diez de Europa League - obviando aquellas en las que el último duelo de la competición era entre clubes de España. Lo único que se resiste es la Supercopa de Europa. El Sevilla ha perdido tres finales desde 2007 - la primera frente al Milán, en 2020 ante el Bayern de Múnich y la última en 2023 frente al Manchester City de Pep Guardiola -, y el Villarreal tabién cayó ante el Chelsea en 2021.

El Real Madrid presume de su decimoquinta UEFA Champions League.Cordon Press

Hoy, el rival a batir será Inglaterra. Los números pueden dar como favorita a la selección de Southgate ya que de los 27 enfrentamientos a lo largo de la historia, los Three Lions se han llevado la victoria en catorce ocasiones, han caído derrotados diez veces y tan solo tres veces el partido ha acabado con tablas en el marcador. Pero esto es fútbol, 90 o 120 minutos pueden ser muy largos y todo puede cambiar en segundos. Los de Luis de la Fuente han realizado una Eurocopa espectacular y pelearán por poner la guinda al pastel para seguir prolongando la imbatibilidad española en el fútbol.

Cordon Press

