El mítico ciclista colombiano 'Lucho' Herrera se defiende de las acusaciones de colaboración en la desaparición y homicidio de varios campesinos

El exciclista colombiano Luis Alberto 'Lucho' Herrera se ha visto envuelto en un caso de desaparición forzada y homicidio de varios campeones en la localidad colombiana de Fusagasugá hace más de veinte años.

Tal y como señala el propio exciclista, "el domingo 20 de abril, a través del noticiero Noticias Uno, fui informado de una decisión adoptada por un juez penal en la que se orde compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue mi presunta participación en hechos delictivos".

comunicado de defensa

A raíz de estas informaciones, 'Lucho' Herrera ha hecho público un comunicado a través de las redes sociales para defender su inocencia en estos asuntos.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia

En mi trayectoria como empresario y comerciante he sido víctima de extorsiones, amenazas y secuestros, situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas.

Comunicado de Lucho Herrera

Tan pronto supe de la compulsa de copias, busqué la asesoría jurídica necesaria y me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley.

Respeto profundamente el papel de los medios de comunicación y el derecho ciudadano de este informado. Por ello, estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco y pueda demostrar mi total inocencia.

Desde hoy, a través de mis apodedrados, he manifestado ante la Fiscalía General mi voluntad indeclinable de colaborar con la justica y atender cualquier requerimiento judicial".