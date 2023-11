Minguella desvela lo que le confesó Guardiola tras el fichaje fracasado de Chygrynskiy: "Ni idea"

Dmitro Chygrynskiy será uno de los nombres que siempre estará en la memoria de todos los barcelonistas, y no positivamente. En 2008, Pep Guardiola llegó al banquillo azulgrana sustituyendo a Rijkaard, lo que para muchos fue una gran sorpresa ya que solo había entrenado al filial azulgrana y no tenía ninguna experiencia. Esta apuesta del presidente Joan Laporta acabó siendo la mejor decisión en la historia del club, ya que esa primera temporada, el Barcelona lograba un triplete histórico ganando Liga, Champions y Copa del Rey. Este comienzo tan ilusionante acabó convirtiéndose en los mejores años de la historia del equipo, logrando un sextete de títulos con la consecución de Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundialito de Clubes. Este Barcelona del tiqui-taca, como fue bautizado, estuvo liderado por Leo Messi, Xavi e Iniesta, que fueron capaces de instaurar el estilo de juego característico de la cantera azulgrana.

Pep Guardiola acabó dejando el banquilo azulgrana después de dirigir al equipo en 247 partidos, ganando 179, empatando 47 y perdiendo 21. Ganó dos Champions League, tres Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Supercopas de España y dos Mundiales de Clubes. Después de estos años de éxitos, Guardiola fichó por el Bayern de Munich, con quien dominó por completo la Bundesliga en los tres años que dirigió al club alemán, pero con quien se le resistió la Champions League. Finalmente, Alemania ganó siete títulos: tres Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y una Copa Mundial de Clubes. En 2016 fichaba por el Manchester City, donde ha vuelto a lograr la Copa de Europa tan ansiada. Desde que llegó hasta ahora, en Inglaterra ha ganado quince títulos: cinco Premier League, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shield, dos FA Cup, una Liga de Campeones y una Supercopa de Europa.

La apuesta por la cantera de Guardiola

Cuando llegó al banquillo azulgrana, el equipo venía de una temporada sin títulos con el holandés Rijkaard en el banquillo. Guardiola fue uno de los futbolistas más carismáticos en sus más de diez temporadas en el equipo y con quien ganó dieciséis títulos; el más importante, la Champions League conquistada ante la Sampdoria en el Estadio de Wembley, la que era la primera Champions del Barcelona. Nada más llegar al banquillo azulgrana, demostró su personalidad vendiendo a Ronaldinho y Deco, dos jugadores que fueron claves en la conquista de la Champions League con Rijkaard pero que Guardiola no quería en el vestuario. El tercer señalado fue Samuel Etoo, que finalmente acabó convencido a Guardiola para quedarse y siendo el delantero titular y máximo goleador del equipo. Guardiola apostó por futbolistas de la cantera como Sergio Busquets, que acabó convirtiéndose en el mejor mediocentro del mundo; y Pedrito, que llegó a marcar en las seis competiciones ganadas por el Barcelona.

La charla de Josep María Minguella con Guardiola

El comentarista del Barcelona en Tiempo de Juego, Josep María Minguella, habló durante el partido entre el Shakhtar y el Barcelona, correspondiendo a la cuarta jornada de la Champions League, sobre el fichaje de Chigrinsky por el club azulgrana. Este futbolista llegó al Barcelona en agosto de 2009, después del triplete histórico de Guardiola en su primera temporada. El Barça pagó por él 25 millones de euros al Shakhtar, y llegaba por recomendación de Pep Guardiola, que quería un central que supiera salir con la pelota jugada. El ucraniano finalmente estuvo una sola temporada y jugó solo doce partidos con la camiseta azulgrana, siendo uno de los peores fichajes en la historia del Barça. Hace dos semanas, Chigrinsky volvía a Barcelona para jugar con el conjunto ucraniano y en el partido de este martes, Marcos López recordaba su fichaje: "El Barcelona ficha a Chigrinsky y no a Rakitskiy, que se dice que era el bueno, pero que fue el primero el que convenció a Guardiola en un partido de Supercopa". Después de esto, Josep María Minguella dijo que Pep Guardiola le reconoció su decepción por este fichaje que él mismo recomendó: "Cuando vi a Chigrinsky en la final de Supercopa de Mónaco pensé que se habían equivocado. Se lo pregunté a Guardiola y me dijo 'no ficho a nadie más, no tengo ni idea'".

