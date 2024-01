Minguella desvela la persona del Barcelona que mantiene a Xavi en el banquillo: "Maneja el club"

El Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de España tras ganar 4-1 al Barcelona con un hat trick de Vinicius en la primera parte y un gol de Rodrygo, que sentenciaron a los azulgranas en un partido muy superior de los hombres de Ancelotti, que pudieron sacar una goleada todavía mayor, más cuando Araujo fue expulsado en el minuto 71 por doble amarilla.

El partido no pudo empezar mejor para el Real Madrid, que en el minuto 10 ya ganaba 2-0 con un doblete de Vinicius. El primer gol aprovechando un gran pase de Bellingham y un fallo en defensa de Koundé, que dejó solo al brasileño para que regateara a Iñaki Peña y marcara el primer gol. Poco después, era Rodrygo el que rompía a la defensa con un gran desmarque y le dejaba el balón a su amigo Vinicius para que marcara a puerta vacía. Aunque Lewandowski llegó a ilusionar al barcelonismo con una buen gol de volea desde la frontal del área, Vinicius marcaba el tercer gol desde el punto de penalti después de una falta de Araujo sobre él mismo dentro del área.

Celebración de la 13º Supercopa de España del Real Madrid tras vencer al Barça (4-1).EFE





Ya en la segunda parte, los blancos siguieron dominando el partido y fue Rodrygo el que marcó el cuarto, después de un mal despeje de Koundé, que dejó el balón muerto para que el brasileño rematara raso y superar a Iñaki Peña. A partir de ahí, lo más destacado fue la expulsión de Araujo por una entrada sobre Vinicius, pero el marcador ya no se movió y el Real Madrid logró su decimotercera Supercopa de España.

Xavi, en la cuerda floja

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, es uno de los protagonistas que sale más señalado después de la dura derrota de los azulgranas en la final. El equipo ya venía con muy malas sensaciones después de unos meses en los que no ha logrado ninguna victoria clara ni un buen juego de equipo. El Barcelona se encuentra a siete puntos del Real Madrid en Liga pero, además, con una malísimas sensaciones que dejan a Xavi como el principal protagonista. Aunque el equipo ha logrado pasar a los octavos de final de la Champions League como primero de grupo, donde se enfrentará al Nápoles, las críticas sobre Xavi no paran de aumentar y desde hace semanas se ha llegado a hablar de las dudas dentro de la directiva de Joan Laporta sobre el futuro en el banquillo.

RIAD (ARABIA SAUDÍ), 14/01/2024.- El delantero del Barcelona Robert Lewandowski (i) , tras la final de la Supercopa de España que Real Madrid y FC Barcelona han disputado este domingo en el estadio Al Awwal Park de Riad, en Arabia Saudí. EFE/Juan Carlos Cárdenas





Minguella y el futuro de Xavi

Josep María Minguella, comentarista del Barcelona en Tiempo de Juego, analizó la derrota de los azulgranas en la final y reconoció el mal momento del equipo y los graves problemas del club. Cuando Paco González le preguntó por el futuro de Xavi, Minguella apuntó a Alejandro Echevarría como la persona que sigue manteniendo al ex futbolista como entrenador del Barça: "Es todo una situación muy especial. El que sostiene a Xavi no es Laporta, es Alejandro Echevarría, que fue a Qatar y es el que maneja el club sin dar la cara. Va a mantenerle todo lo que pueda si no hay una presión de la prensa. Ha sido socio de Deco en Gabón en negocios futbolísticos y por eso, el primer jugador que se trajo en la nueva etapa fue Aubameyang, y Deco fue director deportivo de la Federación de Gabón, y Camacho su seleccionador y el hijo de Laporta, de ayudante de Camacho. Esta a es la situación que hay en el Barça".

Además, reconoció que no cree que peligre el futuro de Xavi a corto plazo, pero sí afirmó que esto podría cambiar, dependiendo de lo que pase en el futuro. Minguella apunta especialmente al cruce contra el Nápoles en los octavos de final de la Champions League, ya que el club tiene presupuestado la gran cantidad de dinero que el club ingresaría con una clasificación para cuartos de final, después de dos años consecutivos cayendo en la fase de grupos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ESCUCHA LA OPINIÓN DE MINGUELLA SOBRE EL FUTURO DE XAVI.