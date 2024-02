El miedo de Gonzalo Miró tras el empate en el Bernabéu: "¿Cuánto va a pagar?"

El Atlético de Madrid sacó un empate muy valioso ayer en el Santiago Bernabéu. Los del Cholo Simeone no bajaron los brazos y en el minuto 93, un viejo conocido del madridismo arrebató los tres puntos al conjunto merengue. LLorente con un cabezazo inapelable, que tocó en el larguero antes de cruzar la línea de gol, dio un punto al Atlético de Madrid que no les sirve para recuperar la tercera plaza en la clasificación.

Marcos Llorente celebra tras marcar ante el Real Madrid | EFE

Lo más reseñable del Atlético de Madrid en el Bernabéu fue su capacidad de no bajar los brazos y el gran esfuerzo que hicieron todos y cada uno de los jugadores para conseguir un resultado positivo en el campo de un rival directo por el título. Aunque este esfuerzo no es gratuito. Algunas jugadas del Real Madrid, sobre todo al contragolpe, dejaron en evidencia uno de los puntos débiles que podrá utilizar el Athletic en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano, el físico. Koke y De Paul mostraron claros signos de cansacio, igual que muchos comapeñoros.

Los jugadores del Atlético terminaron exhaustos el derbi

La plantilla del Atlético de Madrid ha tenido que afrontar un calendario excesivamente duro en este inicio de 2024. Desde la Supercopa de España, el conjunto del Cholo Simeone ha disputado un total de seis partidos en 17 días, casi un partido cada tres días. Este miércoles, el Atlético jugará el séptimo en 20 días y muchos jugadores, a pesar de los intentos del Cholo Simeone por rotar lo máximo posible sin perder la esencia del equipo, comienzan a notar esta carga de encuentros. Oblak, Griezmann, Witsel y Hermoso son los que más ha utilizado Simeone, acumulando más de 500 minutos por los 616 disputados.

El entrenador del Atlético de Madrid fue muy claro y no dudó en cargar contra la Federación en rueda de prensa: "Lo interpreto como un aficionado. Me parece que no respetan al aficionado, no es al Atlético. Ya sabían antes de jugar contra el Sevilla que iba a pasar y el Athletic o el Barcelona iba a jugar en fin de semana. Una semifinal tan importante para España la Federación entiende que un equipo tenga dos días más para prepararlo me parece injusto", afirmó Simeone tras ser cuestionado por el calendario de su equipo.

Audio

Nadie, salvo el portero esloveno, ha jugado todos los minutos en el conjunto colchonero. El siguiente jugador con más minutos puede sorprender a muchos y es que el mediocentro belga reconvertido a central por el Cholo, Witsel, es el segundo que más minutos acumula. Digo sorprender porque a su llegada a la capital de España, a Witsel le costó hacerse con un sitio en el once inicial del Cholo, hasta convertirse en prácticamente indiscutible para el técnico argentino. Ha jugado el 90% de los minutos en 2024, lo que se traduce en 560'. Griezmann (530') y Hermoso (524') son los siguientes en la cola.

Axel Witsel durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid | EFE

El resto de jugadores de la plantilla no superan los 500 minutos, lo que indica la importancia de estos jugadores en el esquema de Simeone. Uno de los porcentajes que más sorprende es el de Ángel Correa, que ha disputado un 22% de los minutos (140). Es cierto que el delantero argentino estaba en la rampa de salida durante el mercado invernal, pero no deja de sorprender que un jugador tan del gusto de Simeone esté jugando menos de lo esperable.

¿Cómo llega el Athletic al partido?

El club vasco jugó el viernes su partido frente a otro de los semifinalistas de la Copa del Rey en la actual temporada. Los de Valverde ganaron 4-0 al Mallorca en un partido en el que pudieron ahorrar esfuerzos por la ventaja tan amplia del resultado, pero que dejó dos noticias alarmantes para los leones. Los dos hermanos Williams se retiraron con molestias del campo y encendieron todas las alarmas en San Mamés. El Athletic contará con dos días más de descanso que el conjunto colchonero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El menor de los Williams, Nico, fue sustituido por una lesión en la musculatura abductora de su muslo derecho y habrá que esperar a la última sesión de entrenamientos para saber si Nico podrá jugar en el Metroplitano. En el entrenamiento de hoy no ha podido estar con el grupo.

Quien sí parece que podrá estar a las órdenes de Ernesto Valverde es su hermano Iñaki. En su caso fue un dolor en la planta del pie izquierdo el que motivó el cambio en la recta final del encuentro, pero hoy se ha entrenado con el grupo y se respiraba absoluta normalidad. Los que también han estado en la penúltima sesión de entrenamientos y eran duda para el choque contra el Atlético han sido Berenguer y Lekue. Si Ernesto Valverde puede contar con Nico, el entrenador podrá alinear a todos los jugadores con los que cuenta su plantilla.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.