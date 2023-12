La metamorfosis del Girona, la sensación de la temporada: "La entrada máxima en Montilivi era 400"

Este sábado se puso fin al fútbol en Primera División con la victoria por la mínima del Atlético de Madrid ante el Sevilla (1-0) Después de que todos los equipos hayan jugado el mismo número de partidos, LaLiga se va al 2024 con el Real Madrid como líder, con los mismos puntos que el Girona y ambos siete por encima del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona.

El Girona está siendo, sin ninguna duda, la gran sensación de lo que llevamos de temporada. Ha pasado de ser un sueño a ser una realidad y está peleando de tú a tú con los grandes. En Tiempo de Juego este sábado hemos hablado con personas que conocen muy bien ese club para que nos cuenten cómo están viviendo este éxito del conjunto catalán.

Josep 'Papi' Guardiola

'Papi' Guardiola es un mítico periodista que sigue al Girona desde el año 1988-1989, cuando el equipo militaba en 1ª catalana. "La entrada máxima en Montilivi era 400. Me situaba detrás de la tribuna principal para hacer los partidos y cuando cantaba gol la gente se daba la vuelta y me miraban", confesaba.

??? Josep Guardiola 'Papi', periodista que lleva casi 40 años siguiendo al Girona



?? "Veo al equipo en Champions jugando en grandes estadios"



?? "Lo que necesito es que nadie me despierte de este sueño" pic.twitter.com/6w5d4GfzgI — Tiempo de Juego (@tjcope) December 23, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a la situación actual del equipo, Guardiola lo tiene claro: "Lo que quiero es que no me despierten y ver que está lloviendo fuera". Además, se ve con opciones de ir a Europa porque "con estos puntos de diferencia lo tiene encaminado, pero puede pasar de todo". "30 puntos sobre el descenso, el objetivo primero de la temporada está cumplido", indicó 'Papi' Guardiola.

Este mítico periodista seguidor del Girona no ocultó que el club ha tenido muchas veces el riesgo de desaparecer y confesó que cuando llegó el City Group a él no le extrañó ni le generó miedo porque ya había "mucho capital extranjero en otros clubes".

Dentro de su trayectoria, no se olvida del gol de Kiko Ratón en el año 2010 ya que el Girona para bajar se tenían que dar 7 resultados y se estaban dando, sin embargo, en los minutos llegó el gol de Ratón que acabó por dar la salvación al equipo gerundense.

Gorka Iraizoz

El exguardameta pasó por el Girona de 2017 a 2019 y aseguró en los micrófonos de Tiempo de Juego que disfruta viendo al equipo: "Es algo que se lleva gestando desde hace años. Yo creía en esa historia y lo estoy con mis ojos lo que oí hace años".

Unos años donde no todo han sido alegrías en la ciudad catalana, pero para Iraizoz, "aunque haya altibajos, quizas ese sea el camino que haya que seguir para crecer".

Gorka Iraizoz, durante su etapa en el GironaCordon Press

Sobre si el equipo podrá mantenerse ahí arriba, y sobre todo mirando hacia el futuro en Europa, el exportero no ha querido 'mojarse' porque el fútbol es "muy imprevisible, y lo que importa es el día a día".

Pepe Sierra

Pepe Sierra es el presidente de la Federación de Peñas del Girona. Es el socio 62 del club y lleva en el equipo desde 1982 cuando el conjunto estaba en Preferente: "Iban al campo unas 500 personas. Antes de 2008, iban al estadio entre 500 y 1000 personas. La gente era del Barça, Espanyol y mucha gente del Real Madrid también".

"Hemos tenido momentos difíciles, pero poco a poco ha ido creciendo", reconoce Sierra que no se olvida del gol de Migue en 2008 con el que subieron a Segunda División: "Es nuestro Koeman, cambió la historia".

Peñas del GironaLaLiga

En relación también a la llegada del City Group, Pepe apunta que pensó en algo bueno: "Estábamos en una situación muy díficil y antes de que viniera ya me habían dicho el tipo proyecto que llegaba".

"Yo ahora no firmo nada, hay que seguir luchando, en otra no nos vamos a ver. No nos tenemos que conformar con nada", indicó el presidente de las Peñas sobre el futuro del club en esta temporada.