Messi se perderá los partidos ante Brasil y Uruguay por lesión

El delantero del Inter Miami Lionel Messi es la principal ausencia en la convocatoria de la selección argentina para los encuentros en este parón internacional ante Uruguay y Brasil correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas de clasificación al Mundial 2026, según informó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) este lunes.

Tras marcar -el primer gol del astro argentino en la Major League Soccer (MLS) en 2025- en la victoria del Inter Miami por 1-2 sobre el Atlanta United, Messi, de 37 años, se perderá los compromisos de la actual campeona del mundo y de América de clasificación al Mundial 2026 contra Uruguay, este sábado a las 00.30 hora peninsular española, y Brasil, el próximo miércoles 26 de marzo, a la 01.00.

El seleccionador de la 'Albiceleste', Lionel Scaloni, evitó llamar a Messi por que este habría notado en su último compromiso con el Inter Miami unas molestias en el aductor de la pierna izquierda. El técnico elaboró una convocatoria en la que aparecen los jugadores del Atlético de Madrid Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone, Ángel Correa y Julián Álvarez, además del defensa del Villarreal Juan Foyth.

Otro jugador que será baja es Paulo Dybala debido a una lesión en la parte trasera de su muslo izquierdo sufrida en Liga, este domingo, ante el Cagliari.

Los exámenes médicos a los que se sometió la 'Joya' este lunes en Trigoria, ciudad deportiva de la Roma, revelaron esta lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos tres semanas, por lo que no podrá acudir a la convocatoria de Lionel Scaloni. Ya se perdió la pasada ventana por decisión del seleccionador Scaloni.

neymar

La baja de Messi no será la única baja ilustre en el duelo entre Argentina y Brasil ya que tampoco estará el brasileño Neymar Jr. En un video difundido por las redes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el técnico de la Canarinha explicó que el ex jugador del Barcelona está en "proceso de recuperación en su club" y, por lo tanto, "no estará apto para servir en la selección brasileña en la próxima fecha FIFA".