El mérito que reconoce Pérez de Rozas a Luis de la Fuente con la selección "y sin un solo jugador del Real Madrid"

La selección española, aunque sufrió frente a Países Bajos, ya sueña con la Final a Cuatro de la Liga de las Naciones del próximo mes de junio, donde Francia espera como rival en semifinales.

Pese a la forma de sufrir en la eliminatoria de cuartos de final, los números de Luis de la Fuente como seleccionador de España siguen siendo incontestables. Son números de ganador y a veces, cuando afloran el miedo o las críticas, el propio entrenador se atreve a sacar pecho después de todas las críticas que le cayeron cuando fue nombrado seleccionador en lugar de Luis Enrique Martínez.

EFE El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones que las selecciones de España y Países Bajos disputan este domingo en el estadio de Mestalla, en Valencia

La felicidad era más que evidente -y justificada- en el seleccionador, que ha soltado una vez más toda la presión. Por eso, optó por ponerse reivindicativo en la rueda de prensa posterior al partido celebrado este domingo en Mestalla.

Dentro de su tono tranquilo de siempre, De la Fuente recordó por un momento al de poco después de ganar la Eurocopa cuando dijo aquello de que "no estoy agrandado, pero si lo estuviera me lo habría ganado". Y todo esto porque Luis de la Fuente aprovechó el momento ante los medios de comunicación para poner en valor de esta manera la importancia de la Liga de Naciones: "Soy un poco malo. Recuerdo hace dos años cuando alguien, algún iluminado, dijo que esta competición es una competición menor... ¡Qué ojo tenía! En las semifinales hay tres campeones del mundo y un campeón de Europa. Tela marinera, menos mal que es menor", presumió.

Tomando esas palabras de Luis de la Fuente, Manolo Lama quiso testar las opiniones de Emilio Pérez de Rozas y Tomás Guasch: ¿Tiene motivos Luis de la Fuente para venirse arriba?

¿TIENE MOTIVOS DE LA FUENTE PARA SACAR PECHO DE ESTA FORMA?

Emilio Pérez de Rozas tiene muy claro que si hay alguien en toda España que tenga motivos para crecerse sobre sí mismo es De la Fuente: "es el español el que más motivos tiene para echarse arriba".

EFE Luis de la Fuente en el banquillo de Mestalla en el España - Países Bajos.

Pérez de Rozas también quiso reconocer el trabajo del seleccionador: "Es tremendo lo que está haciendo, sobre todo Manolo, después de todo lo que dijimos cuando lo nombraron, que lo nombraron de casualidad, que pasaba por allí, que lo pusieron y fíjate todo lo que ha hecho", comentó con cierto sarcasmo para continuar haciendo un guiño a una circunstancia por la que se criticaba a Luis Enrique: "Y voy a decir una cosa que a ti te gustará más que a nadie, Manolo. Todo esto, De la Fuente lo está haciendo sin un solo jugador del Real Madrid. ¡Sin un solo jugador del Real Madrid!", insistió. "¿Y tú sabes lo que es eso? España, la España futbolística, está en lo más alto del mundo sin un solo jugador del Real Madrid. Es un héroe este, tío", finalizó.

EFE Celebración de Lamine Yamal tras marcar su gol en el España-Países Bajos

Tomás Guasch, lejos de contradecir a Emilio, recogió el guante para seguir el análisis por la vena más perspicaz: "A este hay que decirle que no hay ninguno del Real Madrid, pero ocho o diez de los que van son madridistas", comentó en alusión al manido comentario del presidente del club blanco, Florentino Pérez, cuando dice que todo jugador es del Real Madrid aunque no lo sepa.

"No se puede decir nada más de lo que ha dicho Emilio. De la Fuente tiene dos títulos, como Vicente. del Bosque, y va camino del tercero. Magnífico el equipo, y gusta. Y cuando no gusta, gana. Ahora bien, me encantaría que siguiera siendo, y seguro que lo será, el que era. Que saque pecho, que puede", concluyó antes de que Pérez de Rozas lanzara una última petición: "¡Pero que no se ponga Luis Enrique!"