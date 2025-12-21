El mensaje de Sergio Ramos tras su vuelta al Bernabéu: "Ya lo dije hace tiempo..."

Sergio Ramos ha sido uno de los invitados especiales en el partido que se jugó este sábado entre el Real Madrid y el Sevilla. Un encuentro en el que algunos de los jugadores de Xabi Alonso abandonaron el Bernabéu entre pitos, por su mal rendimiento, a pesar de la victoria (2-0).

Pero hubo un jugador que destacó por encima de todos. Kylian Mbappé cerró el 2025 anotando su gol número 59 en un año natural, lo que le permitió igualar el récord que tenía en el club el portugués Cristiano Ronaldo, aunque bien podría haberlo superado con una mejor noche.

Captura de pantalla Mensaje de Sergio Ramos a Mbappé

mbappé iguala a cristiano ronaldo

Un 2025 que termina para el francés que fue de menos a más desde su fichaje por el club blanco en junio de 2024. Ya en su primera temporada, estableció el mejor estreno goleador de un futbolista recién llegado a la entidad merengue, con 43 goles en todas las competiciones, superando los 37 de Iván Zamorano en la temporada 92-93, aunque con más partidos (56) que el chileno (45). Un registro que también le permitió ganar la Bota de Oro y el Pichichi de LaLiga, aunque la campaña del equipo no fue ni mucho menos la mejor.

Por eso, el camero que estuvo presente en esta hazaña, quiso mandarle un mensaje al francés por redes sociales: "Muchas felicidades mi Brother @k.mbappe. Ya lo dije hace tiempo… Number one 1".