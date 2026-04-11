El mensaje de Kroos al madridismo para aferrarse a la esperanza contra el Bayern: "En los partidos de vuelta no logran mantener el nivel"

Pocas personas más autorizadas que Toni Kroos para hablar de un duelo entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. La leyenda alemana, que lo ganó absolutamente todo en ambos clubes, ha analizado la eliminatoria de cuartos de final de la Champions en su podcast 'Einfach mal luppen', que comparte con su hermano Felix, para regalar un mensaje de esperanza al madridismo.

La fragilidad del Bayern en las vueltas

Kroos ha manifestado que no le sorprendió el resultado de la ida, a pesar de que considera que el conjunto bávaro firmó una "excelente actuación". Sin embargo, apunta a un patrón que se repite: "En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Aurelien Tchouameni, durante el Real Madrid-Bayern

El excentrocampista ha profundizado en el aspecto mental del encuentro. "La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad", ha explicado.

Un error de cálculo tras el 0-2

Kroos se ha mostrado crítico con la estrategia del equipo alemán tras ponerse por delante. "En ese momento, el Bayern tenía el control total del partido y yo esperaba que siguiera dominando o que incluso ampliara la diferencia", ha señalado. El alemán esperaba incluso más goles: "Pensé que mantendría el control mediante la posesión o añadiría un tercer, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario".

Para la leyenda germana, hubo un momento claro que cambió el rumbo del partido. "El error cometido por Upamecano contra Vinícius fue un punto de inflexión en el partido", ha sentenciado Kroos. A partir de ese instante, la dinámica cambió y "el Real Madrid mostró su carácter y creó varias ocasiones peligrosas entre los minutos 60 y 75 a pesar de ir perdiendo 0-2".

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Rendido a Manuel Neuer

En su análisis, Toni Kroos también ha aprovechado para elogiar al guardameta Manuel Neuer, a quien considera una leyenda en activo. "Para mí, es el mejor de todos los tiempos, es el único portero al que realmente es divertido ver jugar", ha declarado, destacando su estilo inconfundible.

Kroos ha detallado su admiración por el portero del Bayern. "Lo que hace se ve muy bien. Sigue teniendo su propio estilo único. Nadie más tiene eso. Su presencia, sus movimientos, su elegancia. Es increíble", ha concluido.