Medina Cantalejo, sobre la difusión de los audios del VAR: "No se oculta nada"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, explicó que al término de los partidos de la Supercopa se va a ver todo el proceso de revisión de cada jugada en el monitor de VAR, para que haya "mayor transparencia" y se vea "la profesionalidad con que trabajan los árbitros".

"Después de cada partido aquí en Riad, si es que existe alguna revisión en el monitor, Movistar emitirá un programa y dentro irán estos momentos, los 'highlights', de cada acción de VAR. Desde que el árbitro toma una decisión en el campo o no ve una acción de mano o una zancadilla, la recomendación de que venga al monitor y todo ese proceso de imágenes y de la comunicación que existe entre el árbitro del VOR y el árbitro de campo y finalmente el de campo decidirá qué es lo que va a hacer", indicó.

Medina Cantalejo insistió en que con la publicación de las imágenes y los audios de las conversaciones entre el árbitro de campo y el VAR lo que se pretende es "que haya una mayor transparencia".

"Eso que nos pedía todo el mundo hace mucho tiempo, qué es lo que hablan, qué es lo que se oculta. No se oculta nada, veréis que será bastante aburrido a veces porque es obvio lo que están hablando. Pero en aras a la transparencia y también un poco para que se descubra la profesionalidad con la que trabajan los árbitros", añadió.

En declaraciones difundidas por la Federación Española de Fútbol (RFEF), el presidente del CTA, insistió en que los árbitros no toman decisiones de forma arbitraria.

"No se toma una decisión porque sí, por capricho, no, no. Está evaluado. Todo el mundo va a ver la velocidad con la que se toma cada decisión y que la decisión final, obviamente, es la del árbitro de campo", añadió.

El pasado 19 de diciembre, la RFEF y LaLiga anunciaron el acuerdo para que a partir de la Supercopa que se juega desde este martes en Riad y después de cada jornada liguera, a partir de la próxima, se hagan públicas las imágenes y los audios de las conversaciones entre los árbitros de campo y el VAR.