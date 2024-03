Mbappé reconoce tener problemas, pero no con un Luis Enrique que acusa a la prensa de echar mierda

El pasado viernes Luis Enrique mandaba al banquillo a Mbappé en el partido de la Ligue 1 ante el Mónaco. Días antes ya había avisado de que el equipo tenía que acostumbrarse a jugar sin su gran estrella porque en algún momento se iría. Dicho y hecho, con 0-0, resultado con el que terminó el partido lo cambió al descanso. El galo en vez de sentarse con sus compañeros se subió al palco del Estadio Luis II y se sentó al lado de su madre Fayza Lamari.

El domingo los medios franceses hablaban de una charla entre el delantero y el asturiano en la que ambos habrían limado sus asperezas. Al menos habrían enterrado el hacha de guerra como ha demostrado Mbappé en San Sebastián donde ha metido en cuartos de final a su equipo con dos golazos. Luego en zona mixta tanto Luis Enrique como Kylian han restado importancia a lo ocurrido en Mónaco. Uno asegurando que tiene problemas, pero no con su técnico y otro culpando a la prensa de todo.

Mbappé: "Muy bien con el entrenador. No hay ningún problema con él, aunque la gente se piense que hay un problema. Tengo problemas, pero el entrenador no es uno de ellos. Con mi actuación no he querido mandar ningún mensaje en particular, solo que siempre quiero jugar la Liga de Campeones, siempre intento rendir. A veces lo hago y a veces no, pero nunca seré un jugador que se esconda".

Luis Enrique: "Tú ya sabes que lo que vende es echar mierda y que haya problemas y que haya jaleos y luego la verdad... ¿A quién le interesa la verdad? No tengo ningún problema con ningún jugador más allá de que mis decisiones le puedan gustar más o menos. ".