Mbappé prepara una demanda por calumnias sobre el caso de su presunta violación

Kylian Mbappé "no está nunca solo" para no exponerse a situaciones de riesgo, afirmó este martes una de sus abogadas, Marie-Alix Canu-Bernard. También destacó que el jugador madridista está "atónito".

En unas declaraciones al canal TF1, Canu-Bernard se refería así al entorno de guardaespaldas y otras personas que en todo momento acompañan al jugador. "Eso excluye totalmente que pueda haber una acción reprensible por su parte (...) eso es una certeza absoluta", afirmó.

La letrada avanzó que están preparando una demanda por "denuncia calumniosa" que presentarán "en las próximas horas".

“Estamos hablando de una denuncia, de una presentación de denuncia pero en este momento no sabemos contra quién. Una denuncia no establece la verdad, no prueba nada, y ni siquiera sé si la denuncia está dirigida a él", aseguró su abogada.