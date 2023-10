Mateu Lahoz se pronuncia sobre la polémica del Atlético-Real Sociedad: "Era una oportunidad única"

El Atlético de Madrid ha ganado este domingo con polémica a la Real Sociedad (2-1). El Civitas Metropolitano ha acogido el encuentro entre dos equipos que medían sus fuerzas con la mirada puesta en las Champions, eran quinto y sexto antes del pitido inicial. Los tres puntos sirven al equipo rojiblanco para escalar a la cuarta posición con 19 puntos, dos más que el Athletic Club. El equipo de San Sebastián, por su parte, se queda en la sexta plaza con 15 puntos.

Colchoneros y txuri-urdin llegaban al partido tras conseguir sus primeras victorias en la Champions League esta temporada. Los de Diego Pablo Simeone vencieron con mucho sufrimiento al Feyernoord (3-2), gracias a una brillante actuación de Álvaro Morata. El delantero del Atlético suma, en 9 partidos disputados, 7 goles. El conjunto de Imanol Alguacil, por su parte, ganó al Salzburgo (0-2) gracias a un estelar Brais Méndez que se echó al equipo a sus espaldas.

Los jugadores hablan tras la polémica: "Hay que poner una regla cara"

Los jugadores de Atlético de Madrid y Real Sociedad están de acuerdo en que son dos jugadas "complicadas". Matín Zubimendi, centrocampista de la Real Sociedad, fue muy claro a la conclusión del partido: "En directo no las he visto. Las dos jugadas me han pillados por sorpresa, pero viéndolas tampoco me parecen muy claras las manos".

Y añadió: "En la primera va al monito, que cuando le llaman es porque hay un error manifiesto. Pero ha sido valiente y no ha pitado el penalti, manteniendo así su decisión. Luego, en la segunda, la visto la jugada clara, aunque a mí me parece que viene de un rebote".

Antoine Griezmann, también se pronunció sobre la polémica del partido, y dijo: "Hay que poner una regla bien clara para saber si es penalti o no. La interpretación del árbitro no sirve porque a veces tiene dudas y otras lo tiene claro".

Griezmann confirma su continuidad en el Atlético de MadridCORDON PRESS





Criterio dispar de los árbitros a la hora de señalar penaltis

El protagonista principal del partido, más allá de los goles y el fútbol, en el partido entre Atlético y Real Sociedad fue Munuera Montero. El colegiado no señaló un penalti por mano de Álvaro Morata a favor del conjunto vasco y sí uno de Carlos Fernández, favorable al equipo madrileño. Las dos jugadas protagonizaron la polémica del partido.

? 68’ | 1-0 | ¿Alguien nos explica lo de las manos? ...#AtletiRealSociedad | #WeareReal — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 8, 2023

La primera acción sucedió tras un remate de cabeza de Brais Méndez en el minuto 67. El balón iba dirigido a la portería defendida por Jan Oblak, pero en su trayectoria tocó ligaramente en la mano de Álvaro Morata. Los futbolistas de la Real Sociedad reclamaron penalti, querían aferrarse al posible empate, pero Munuera tras recibir la llamada del VAR y ver las imánges en la pantalla mantuvo su decisión de no sancionar la mano del delantero rojiblanco.Oyarzabal, minutos después, marcaría el empate para alegría de la Real Sociedad que no imaginaban lo que iba a suceder escaso minutos después.

Griezmann cazó un balón suelto en la frontal del área del equipo vasco en el minuto 90 y armó un disparo muy peligroso hacia la portería de Remiro. La pelota en su trayectoria golpeó en la mano de Carlos Fernández, que se encontraba sentado sobre el terreno de juego del Metropolitano. Munuera Montero decidió señalar los once metros, pero en la repetición de la jugada se puede apreciar como duda en su decisión puesto que antes de sancionar la acción dio media vuelta sobre sí mismo. Los futbolistas de la Real Sociedad no entendían nada. Protestaban y no entendían porqué el colegiado no iba a ver las imágenes repetidas al VAR.

Hecho que también reclamaron Paco González y Mateu Lahoz en la retransmisión de Tiempo de Juego por la disparidad de criterio de los árbitros a la hora de sancionar o no las manos en el interior del área.

