Martínez Munuera, antes de ser árbitro fue Policía Local, y se ha vuelto a ofrecer por si hiciera falta

El árbitro español de Primera División, Juan Martínez Munuera, fue Polícia Local (está ahora en excedencia) antes de ejercer como árbitro en su localidad natal en Finestrat, en la provincia de Alicante.

Ha sido noticia en los últimos días porque se ha ofrecido para volver a formar parte del cuerpo por si fuera necesario: "Según fuimos viendo la gravedad de la situación, me puse a las órdenes de mi jefe de la Polícia". Sobre la situación del Cuerpo asegura que tienen buena organización y no ha hecho falta que volviera: "Tenemos la suerte que tenemos una buena organización y buenos medios y que la plantilla no estaba mermada, pero si lo necesitaban tiraban de mi".

Martínez Munuera también ha desvelado las palabras que dijo a su mujer: "Muy seguro no sé si estoy, pero estos momentos es lo que toca".

"El Comité nos envió hace unos días la modificación, pero las tenemos en stand by esperando a lo que decida la Liga", señaló el colegiado en relación a las nuevas normas que ha contado Isaac Fouto en Tiempo de Juego.

El árbitro alicantino nos habla de las tareas que está realizando durante el confinamiento: "Estamos teniendo una charla a la semana y nos envían un video test. La UEFA nos ha enviado un partido a descargar y hacer un estudio del árbitro".