Marruecos va a construir el estadio más grande del mundo para quedarse con la final del Mundial 2030

Marruecos proyecta la construcción de un estadio con capacidad para 115.000 espectadores con el objetivo de quedarse con la final del Mundial 2030, del que España sigue formando parte.

Según la información que dio este sábado El Confidencial, la Agencia Nacional de Equipamientos Públicos adjudicó el contrato de diseño y construcción del futuro estadio.

Su ubicación estaría en Casablanca, la capital de Marruecos, y su objetivo es tenerlo listo de cara al Mundial 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos, con el apoyo de Argentina, Paraguay y Uruguay, que albergarían tres encuentros.

En principio, la final del Mundial 2030 se celebraría en el Estadio Santiago Bernabéu, tal como se ha ido contando en El Partidazo de COPE, aunque todavía no hay nada oficial. Sin embargo, Marruecos nunca ocultó su intención de presentar un ambicioso proyecto para hacerse con el protagonismo de la cita mundialista.

"¿Y las ayudas a Marruecos?"

La noticia provocó el enfado de muchos aficionados españoles que se manifestaron en las redes sociales, no tanto por las ganas que el país vecino tenga de hacerse con la final de la Copa del Mundo 2030, sino porque, en teoría, Marruecos estaba hace un año necesitado de fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas por un fuerte terremoto, en las que perdieron la vida miles de personas.

La construcción del estadio está valorada en unos 459 millones de euros y la obra estaría terminada en 2028.

La opinión de Manolo Lama: "Claro que nos lo pueden quitar"

Hace pocos días, coincidendo con la grave crisis del fútbol español tras la investigación de la UCO en la Federación Española de Fútbol por los escándalos que se pueden imputar a Luis Rubiales, Manolo Lama daba cuenta de los problemas que puede tener España y de la 'tajada' que podría sacar Marruecos de la situación actual.

"España no se lo merece porque España no tiene culpa de lo que han hecho unos golfos. Ahora, que nos lo pueden quitar, pues sí, pero España como país no se lo merece. Se ama al fútbol, hay estadios maravillosos. La FIFA puede hacer cualquier cosa y ayer me sorprendió una noticia cuando salía el tema Rubiales".

"Casablanca va a construir el estadio más grande de Europa y de África… Marruecos va a intentar aprovecharse no tengo ninguna duda y se va a querer llevar la final y forzará y apretará mucho a la FIFA para llevárselo. Marruecos tiene dinero, no tiene grietas porque lo que ocurre no lo sabemos y nos lo van a intentar levantar…" reflexionaba el periodista de la Cadena COPE.