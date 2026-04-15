Marco Van Basten, acosado por una persona "desequilibrada" que va difamando contra su familia

El legendario Marco Van Basten está viviendo una pesadilla por culpa de una mujer que tiene alteradas sus facultades mentales.

Tal como informa el medio neerlandés RTL Boulevard, Van Basten está sufriendo el acoso de esta mujer, que va dirigido específicamente contra su familia.

La acosadora está llenando el exclusivo barrio en el que vive el exjugador de folletos y cuartillas que contienen fotografías manipuladas de una mujer con cierto parecido a la esposa de Van Basten acompañada de otro hombre y con textos escritos en un mal inglés en el que acusa a la esposa de infiel: "¿Sabe Marco algo de esto? Ellá está con este hombre mientras él descansa con su familia".

El caso es que Van Basten se encuentra en un momento delicado, tras haberse retirado momentáneamente de su faceta como comentarista de televisión para cuidar de su mujer, que está en tratamiento médico de una enfermedad grave.

La Policía ya trabaja sobre el asunto mientras que el entorno del futbolista trata de llevar el asunto con la máxima discresión posible, centrados en la recuperación de su cónyuge.