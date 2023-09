Manolo Lama avisa del gran problema del Real Madrid en la derrota ante el Atleti: "Lo necesita"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo, analizó la victoria del Atlético de Madrid ante el Real Madrid (3-1) gracias a tres cabezazos, con un doblete de Morata. Con esta victoria, los rojiblancos logran engancharse a LaLiga y provocan la primera derrota de la temporada del Real Madrid, que además pierde el liderato en favor del Barcelona y del Girona. El derbi madrileño comenzó claramente a favor del Atleti, que en la primera media hora ya ganaba 2-0 gracias a dos cabezazos de Morata y Griezmann, aprovechando buenos centros de Samuel Lino y Saúl y el gran desajuste defensivo de los blancos. Esta temporada ya es costumbre que el Real Madrid comience perdiendo en los primeros minutos de partido, aunque en otras ocasiones ha acabado remontando, como contra el Almería y la Real Sociedad, pero que este domingo no pudo darle la vuelta al marcador.

Un gran gol de Toni Kroos conseguía meter al Real Madrid en el partido. El alemán marcaba el 2-1 antes del descanso con un fuerte disparo desde la frontal del área ante el que no podía hacer nada Oblak, pero nada más empezar la segunda parte se repetía el mismo guión del comienzo del partido: un centro de Saúl desde la izquierda era cabeceado por Morata en otro error defensivo del Madrid y ponía el definitivo 3-1 en el marcador.

El derbi tuvo una jugada polémica en el primer tiempo, cuando Arberola Rojas anulaba un gol a Camavinga por fuera de juego previo de Rudiger. Los madridistas se quejaban de un penalti por agarrón sobre el alemán pero, tras la revisión del VAR, el partido continuaba con el 2-1 a favor del Atlético. Poco después se producía la otra jugada polémica, con una fuerte entrada de Giménez sobre Rodrigo en la banda izquierda, pero que Arberola decidió sancionar con una tarjeta amarilla. Para Mateu Lahoz, nuevo comentarista de Tiempo de Juego, la tarjeta amarilla es suficiente, aunque Poli Rincón opinaba que el central del Atleti se merecía ser expulsado.

Ahora, los dos equipos tendrán poco tiempo para pensar en este derbi porque la séptima jornada se disputa entre semana y el Atlético de Madrid se enfrentará a Osasuna el jueves a las 21:30 horas; mientras que el Real Madrid lo hará el miércoles a las 19:00 contra Las Palmas en el Santiago Bernabéu. Los blancos buscarán recuperar el liderato, que ahora lo ocupa el Barcelona tras su gran remontada ante el Celta en el Estadio Olímpico de Montjuic, y el Girona, que derrotó 5-3 al Mallorca y que es el claro equipo revelación de esta Liga.

Griezmann: "Mi hijo va a estar feliz e irá orgulloso al cole con la camiseta del Atleti"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, expresó este domingo, tras el triunfo por 3-1 en el derbi ante el Real Madrid, que su hijo irá este lunes "orgulloso al cole con la camiseta del Atleti", apuntó que intenta "ser un ejemplo en todo" sobre el terreno de juego y remarcó que el equipo tenía ganas de "demostrar" que la derrota por 3-0 contra el Valencia fue "un accidente".



Cuando lo aclamó todo el público del Metropolitano, "estaba a puntito de que alguna lagrimita caiga". "Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Lo iba a dejar todo en el campo para volver a escuchar ese cántico y muy emocionado. Mañana, mi hijo va a estar feliz y orgulloso al cole con la camiseta del Atleti", declaró a 'Dazn' al término del choque.

Griezmann marcó uno de los tres goles. "Estoy buscando estar más cerca del área, donde más puedo hacer daño. Hay veces que no entro en juego, entonces me lleva a bajar a venir a tocar el balón, pero no es lo que necesita el equipo. Estar más arriba, tocar igual menos balones, pero hacer más daño", analizó.



También se sacrificó en defensa. "El Cholo (Diego Simeone) tiene mucho que ver. Al final, soy un jugador de equipo. Intento ser un ejemplo en todo. Hay veces que hace falta estar abajo, despejar balones desde el punto de penalti, defender... Me sale normal. Es algo que siento. Veo a todos mis compañeros que están todos atrás defendiendo, pienso que no puedo fallarles y tengo que ayudarles", valoró.

