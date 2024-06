Manolo Lama sorprende al elegir a los mejores de Italia tras su fracaso en la Eurocopa: "Te has ido muy lejos"

La selección de Suiza alcanzó este sábado la ronda de cuartos de final de la Eurocopa 2024 que se está disputando en Alemania al superar (2-0) a Italia, un merecido billete para los suizos con los goles de Remo Freuler y Ruben Vargas en el Olímpico de Berlín.

Fracaso italiano

Pese a ser la vigente campeona, las quinielas no ponían a Italia en las rondas finales del torneo, pero su adiós fue con más estrépito si cabe de lo que podía esperar en una selección con solera. Los de Murat Yakin pasaron por encima de su prestigioso rival como hace tres años hicieron ante Francia también en octavos.

Suiza tuvo las ideas claras. Mordió, tuvo la posesión, tuvo mucho movimiento y participación en juego ofensivo y sólo le faltó algo de precisión para generar más peligro. Por contra, Italia, que avanzó a octavos de milagro en el minuto 98 contra Croacia, dejó mucho que desear ya desde su actitud. Los de Luciano Spalletti fueron espectadores del encuentro durante casi los 90 minutos.

Audio

Las críticas a Italia

Al término del encuentro, el equipo de comentaristas de Tiempo de Juego fue muy crítico con el papel y la eliminación de Italia en esta Eurocopa.

Por una parte, Álvaro von Richetti considera que el campeonato de Italia ha sido "muy decepcionante, no pensaba que el nivel iba a ser tan bajo como el que hemos visto. No ha sido superior a ningún rival. Recuerdo un rato ante Albania que tuvo que remontar, pero a partir de ahí no hay nada que salvar. Cuesta admitir que sea la vigente campeona".

Dentro de la selección italiana, Von Richetti salva al portero Donnaruma, "uno de los mejores hasta ahora del campeonato", y a Calafiori "por su personalidad": "Ya no es que no merezca pasar a cuartos, es que no merecía ni estar en octavos".

Gianluigi Donnarumma, tras la eliminación ante SuizaCordon Press

Marcos López también estuvo presente durante la retransmisión del choque en Tiempo de Juego, y para él, Italia tiene "poca calidad diferencial. Pensaba que con los cruces y con el cuchillo entre los dientes iba a surgir otra Italia. Muy decepcionante Italia".

Por último, Luis Millán se fijó también en el papel del seleccionador Spalletti: "La calidad individual no me vale de excusa, si repasas el once todos coincidimos que era mejor el once italiano. El problema era el entrenador. Ha insistido en un sistema que no ha funcionado. Que te eche Suiza en octavos es un fracaso".

Suiza

Suiza vuelve a llegar a cuartos de final como en la última Eurocopa de 2021, cuando cayó en esa ronda ante España en la tanda de penaltis. De cara a la edición este año de la Eurocopa, Von Richetti cree que puede eliminar en un posible duelo de cuartos a Inglaterra: "Sabe lo que tiene que hacer y aprovecha sus oportunidades. Tiene ideas más claras que el resto de rivales y saben explotar su potencial".

Marcos López considera que en un Inglaterra-Suiza, los suizos también pueden seguir adelante porque "es una selección más armada y rigurosa que la propia Inglaterra" aunque "si Eslovaquia gana a Inglaterra quedará un partido más feo".

Manolo Lama estuvo narrando el encuentro para Tiempo de Juego y sorprendió con la elección de los mejores jugadores italianos: "Roberto Boninsegna, Sandro Mazzola, Gianni Rivera, Luigi Riva, Angelo Domenghini".

Paco González le respondió: "Te has ido muy lejos, Manolo". Y el propio recordó que esa era la delantera de la Italia campeona del Mundial del 70.

Los jugadores de Suiza celebran la clasificación a los cuartos de final de la EurocopaEFE

Canales de WhatsApp

