Manolo Lama responde a Laporta tras sus palabras sobre Mbappé: "Es vender humo como hace él"

Durante las últimas horas, el presidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta concedió una entrevista a nuestros compañeros de Mundo Deportivoy en ella aseguró que la supuesta llegada del jugador francés Kylian Mbappé al Real Madrid distorsionaría al vestuario madridista.

Este viernes, el comunicador de los Deportes de la Cadena COPE, Manolo Lama, ha respondido al presidente blaugrana en el programa del día de hoy de Deportes COPE con Luis Munilla: "Es vender humor como hace él". En el siguiente audio podrás escuchar íntegra la argumentación de Lama.

Laporta, sobre el posible fichaje del Mbappé por el Real Madrid: "Tienen un problema" El presidente del Barcelona cree que la llegada de la estrella franccesa podría suponer un problema para el equipo blanco. "Distorsiona el vestuario", señaló. Redacción Deportes 21 mar 2024 - 20:56

Como decimos, el presidente del FC Barcelona se pasó durante las últimas horas por el diario Mundo Deportivo y en esta entrevista llegó a asegurar que, de concretarse el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid el próximo verano, su llegada podría distorsionar el vestuario del equipo blanco.

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el máximo dirigente azulgrana dejó entrever que la operación todavía no está cerrada -"no sé si lo harán o no lo harán", subrayó- y que con la llegada del francés el conjunto blanco deberá traspasar a alguno de sus atacantes.

"Hay que vender a algún jugador (si llega Mbappé), ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrán, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo", opinó Laporta.

Kylian Mbappé atendió a los medios de comunicación desde la concentración francesa y no desveló nada sobre su futuro: "No tengo nada que anunciar, el día que tenga algo que decir lo diré. Estaré centrado en la selección de Francia cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces ya estará resuelto".

"Pregúntale a el que lo ha anunciado. Nunca me he escondido, nunca he tenido miedo. Entonces, si tengo algo que decir, vendré y lo diré. Y muy fácilmente, porque no es algo grave, es solo que no tengo nada que anunciar", insistió el jugador galo preguntado sobre su posible salida del PSG al término de la presente temporada.

Como vimo, Laporta se pronunció sobre esa posible salida de Mbappé al Real Madrid, y Manolo Lama le respondió al presidente blaugrana en el programa de este viernes de Deportes COPE y su idea es clara: "Laporta tiene que decirlo porque no le queda más remedio, pero lo que realmente distorsiona un vestuario es su gestión, es vender humo como hace él, es decir que vas a fichar a Haaland y no firmarlo".

Tiene que salir y decir esto para que la gente del Barça tenga una mínima esperanza de que con Mbappé no va a haber una tiranía del Madrid en el fútbol español", añadió el narrador de los encuentros del Real Madrid y de la selección española en Tiempo de Juego.

Francia se mide este sábado a las 21:00h a Alemania, y el próximo martes jugará ante Chile, también a las 21:00h. La cita principal de este año es la Eurocopa de Alemania, pero también tendremos Juegos Olímpicos en París y sobre la competición olímpica, la estrella francesa añadió lo siguiente: "Siempre he dicho que los Juegos en París eran especiales y que quería estar. Pero siempre he dicho que no dependía de mí. No puedo pronunciarme, porque no me han dicho que sí o que no. Si voy, viviré un sueño. Si no voy, lo aceptaré y haré lo que me digan que haga".

En el siguiente audio podrás escuchar toda la actualidad deportiva de este viernes en Deportes COPE con Luis Munilla.

