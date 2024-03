La decepción con Laporta del empresario que le avaló 40 millones de euros para presidir el Barça

José Elías Navarro es una de las personas más ricas de España según la revista Forbes. El empresario y creador de contenido fue uno de los avaladores de Joan Laporta para la presidencia del FC Barcelona en 2021 con 40 millones de euros. El dueño de Audax renovables, entre otras, ha cargado contra el máximo mandatario del conjunto culé en 'Cafè d'Idees' de TVE.

"A quién avalé en el Barça fue a Eduard Romeu, lo de Laporta fue un accidente", afirmó José Elías. Este fue el vicepresidente económico del equipo hasta el pasado 14 de marzo que se marchó por "incompatibilidad con su labor profesional", según comentó él mismo en la rueda de prensa de su despedida.

Este domingo: José Elías, el "rico con mentalidad de pobre" que se coló en la lista Forbes. pic.twitter.com/3lPVIRbkti — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 7, 2022

"Con Laporta tengo una relación discreta. Hola y adiós y poca cosa más. Creo que alguien que te deja casi 40 millones de euros se merece algo más que un hola y adiós. Pensaba que nos haría más partícipe de su victoria y de su organigrama, pero él no lo tenía en mente", explicó el empresario su vínculo con el máximo mandatario del club blaugrana.

"No me arrepiento porque soy culé. Creo y sigo manteniendo que era el mejor de los candidatos en aquel momento. No hubiera cambiado a Laporta por Víctor Font, por ejemplo. Creo que es un gran gestor (Víctor Font). Me gustaría verlo también, porque las palabras están bien, pero hay que demostrarlo con hechos", apuntó sobre el posible sustituto de Joan Laporta.