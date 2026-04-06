Manolo Lama y la previa del Real Madrid - Bayern: "El Madrid solo sabe jugar como equipo grande cuando ejerce el papel de equipo pequeño"

La derrota del Real Madrid en su visita a Son Moix ante el RCD Mallorca (2-1) ha vuelto a abrir el debate sobre el estilo de juego del equipo blanco. El análisis del partido en El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego ha dejado una contundente reflexión de Manolo Lama, quien ha señalado la que, a su juicio, es la gran debilidad del conjunto madridista en LaLiga.

Manolo cuestionó la actitud del equipo durante el encuentro del pasado sábado: "Hubo momentos en que pensé, ¿pero realmente estos tíos están jugando a la liga o no se la están jugando?". Para Lama, la diferencia de intensidad fue evidente: "El Mallorca sí que me di cuenta que se estaba jugando a la permanencia, pero el Madrid...", ha dejado en el aire.

EFE Álvaro Arbeloa da instrucciones del Real Madrid durante el partido contra el Mallorca.

La paradoja del equipo grande

El Madrid solamente sabe jugar como equipo grande cuando ejerce el el papel de equipo pequeño" Manolo Lama

A partir de ahí, Lama ha expuesto su teoría principal, una idea que, según él, "a mucha gente le molesta". "El Madrid, que es un equipo grande, el Madrid solamente sabe jugar como equipo grande cuando ejerce el el papel de equipo pequeño", ha sentenciado. El comentarista se refiere a que el equipo blanco brilla cuando puede defender y contraatacar, pero sufre enormemente en estático.

Cuando hay equipos que le dan el balón y le dicen, 'toma, atácanos', no sabe" Manolo Lama

Según el locutor, esta carencia se ha repetido varias veces esta temporada. "Se lo ha hecho Osasuna, se lo ha hecho Getafe, se lo hizo ayer el Mallorca, no sabe, no sabe, es que no sabe cómo hincarle el diente en juego posicional a los equipos contrarios", ha afirmado. La clave, para Lama, es que los rivales le ceden la iniciativa y el Madrid se bloquea: "Cuando hay equipos que le dan el balón y le dicen, toma, atácanos, no sabe".

EFE Los jugadores del Mallorca celebran su gol contra el Real Madrid

El partido contra el Mallorca es, para el periodista, el ejemplo perfecto. Pese a que en la primera parte el Madrid tuvo ocasiones claras al contragolpe, con Mbappé atacando los espacios, todo cambió tras el gol local. "Desde el minuto que le marca el Mallorca hasta que empatan, que pasaron 45 minutos, es que yo no recuerdo a Leo Román hacer una parada", ha destacado Lama para ilustrar la falta de reacción del equipo.

De cara al futuro, Manolo Lama cree que esta debilidad se convertirá en una fortaleza en la Champions League frente al Bayern de Múnich. "Verás cómo contra el Bayern.... Pues, efectivamente, porque el Madrid contra el Bayern va a jugar atrás a defender y a correrle, y el Bayern va a jugar con cuatro delanteros a buscarle", ha vaticinado, convencido de que los blancos podrán explotar su juego al contraataque en Europa.