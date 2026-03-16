Manolo Lama y el gran reto de Arbeloa en el Real Madrid: "Cuando se recuperen los lesionados..."

El rendimiento de los canteranos del Real Madrid en la reciente victoria ante el Elche ha abierto un debate sobre el futuro inmediato del equipo.Manolo Lama, en 'El Tertulión' de los domingos de Tiempo de Juego, ha puesto sobre la mesa el que considera el "gran reto" de Álvaro Arbeloa cuando se recuperen los jugadores titulares.

Van a correr, van a pelear, van a meter la pierna como los meten estos" Manolo Lama

CORDONPRESS Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid

Lama ha elogiado el trabajo del técnico al lograr que la 'unidad B' demuestre un nivel de implicación máximo. "Arbeloa ha conseguido que los que en teoría estaban llamados a ser la unidad b, se implique, pelee, luche, curre, meta la pierna", ha afirmado, planteando la duda sobre si las estrellas harán lo mismo. La cuestión, para el comunicador, es si los pesos pesados del vestuario igualarán esa intensidad: "¿Van a correr, van a pelear, van a meter la pierna como los meten estos, que no eran estrellas?"

Una victoria marcada por la cantera

Este debate surge tras la goleada por 4-1 del Real Madrid al Elche, un partido afrontado con hasta diez bajas y en el que Arbeloa terminó con siete canteranos en el campo. La victoria, con goles de Rüdiger, Fede Valverde, el canterano Dean Huijsen y una genialidad de Arda Güler desde su propio campo, sirvió para meter presión al Barcelona en la lucha por LaLiga.

EFE Los jugadores del Real Madrid (i-d) Thiago Pitarch, Thibaut Courtois y Brahim Díaz celebran la victoria al finalizar el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputaron este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu

Ahora, cuando lleguen los de los titulares van a hacer lo mismo" Manolo Lama

El excelente nivel de los más jóvenes ha provocado que Lama se pregunte por el regreso de los teóricos titulares. El reto para Arbeloa será gestionar el vestuario y mantener el nivel de competitividad. "Ahora, cuando lleguen los de los titulares van a hacer lo mismo, esa es la gran el gran reto de Arbeloa", ha sentenciado el periodista.