Julián Álvarez se rinde ante Koke: "Es el que mejor defiende su legado"

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, ha protagonizado la nueva campaña 'Cinco de Cinco' de Mahou Cinco Estrellas junto a LaLiga. En ella, el delantero argentino ha definido lo que para él es un jugador '5 de 5': "un jugador que que nunca se rinde", que siempre quiere "mejorar" y "luchar para para ser mejor cada día", además de dejar una marca en el camino.

Griezmann y el valor del equipo

A la hora de nombrar a un futbolista de LaLiga que encarne estos valores, Álvarez no ha dudado en señalar a su compañero Antoine Griezmann, de quien ha dicho que "cumple con todos esos requisitos". De los cinco valores de la campaña (ambición, talento, pasión, equipo y legado), el argentino se identifica especialmente con el equipo, ya que considera que "si el equipo funciona bien, creo que que tenés más chance de, individualmente, hacer las cosas mejores y y que en equipo se llega más fácil a los resultados".

Esta mentalidad colectiva es la que le empuja en cada partido. Para el delantero, su determinación nace de "querer siempre más" y de mejorar tanto dentro como fuera del campo. "No solo me recuerden por por ganar o por lo que fui dentro de la cancha, sino también afuera", ha señalado, destacando la importancia de crecer como persona además de como futbolista.

Messi, Koke y Giuliano

En un test rápido sobre qué jugadores representan mejor cada valor, Álvarez ha señalado a Leo Messi como el más ambicioso y talentoso. Como el más pasional ha mencionado a "Giuliano", mientras que ha destacado a su capitán, Koke, como el futbolista que mejor defiende su legado. "Del ver, de verlo en el día a día, diría Koke, por lo que significa para para el club, el capitán y, bueno, tantos años en un mismo club haciendo lo que hace, creo que que él sería", ha concluido.

Por su parte, Marcelo destacó la relación entre ambición y legado. "Me identifico con la ambición y con el legado. Durante toda mi carrera he intentado dejar algo para la gente que quiere ser futbolista o que ama el deporte. Y para poder dejar un legado, primero tienes que tener ambición", expresó.

"Ser un jugador 'Cinco de Cinco' es alguien que no desiste. Aunque haya problemas en la parte deportiva o en la vida, si quieres algo tienes que seguir luchando. Jugadores como Vinícius o Mbappé, representan esta actitud", zanjó.