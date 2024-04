Manolo Lama alucina con la nefasta organización de la Premier League: "No cuida a sus clubes"

El cruce de los cuartos de final de la Champions League está generando en Arsenal y Manchester City un sentimiento de malestar que se empieza a reflejar en las declaraciones de sus entrenadores, sobre todo en las de Pep Guardiola. El técnico español lamentó la mala planificación por parte de la competición inglesa y recalcó que el Real Madrid dispondrá de más de una semana para preparar el primer partido en el Santiago Bernabéu: "El Madrid tiene nueve días para preparar nuestro partido. Nueve días", insistió Guardiola. "Juega el fin de semana y hasta nuestro partido no juegan más. Me gustaría pedir algún día de descanso, pero la diferencia es muy grande. No hay opción", lamentó.

El conjunto merengue dispone de varios días consecutivos sin jugar por la final de Copa del Rey entre Mallorca y Athletic. Esto supone que desde el pasado domingo (jornada 30), el Real Madrid dispone de nueve días para preparar el cruce contra el City. La situación para los de Guardiola es muy diferente. El Manchester City se jugará sus opciones de defender la corona de la 'Premier League' con dos partidos clave, ante Aston Villa y Crystal Palace, antes de visitar el Santiago Bernabéu con un desgaste mayor.

El City se juega la Premier esta semana

La Liga inglesa tiene una emoción especial este año por la cercanía que existe entre varios equipos en la zona alta de la clasificación. Liverpool (1º), Arsenal (2º) y Manchester City (3º) están a tres puntos de diferencia entre ellos a falta de pocas jornadas para en final de la competición y todo conduce a un final de temporada apasionante. El empate a cero entre el equipo de Arteta y el de Guardiola ha dado cierto margen al conjunto de Klopp y es el líder con 67 puntos.

El City no tiene margen de error y tendrá que enfrentar dos retos complicados antes de visitar el Bernabéu. El primer encuentro les enfrentará al Aston Villa de Unai Emery, cuarto en la clasificación por detrás del City y un equipo muy peligroso a los espacios. El segundo será contra el Crystal Palace, decimocuarto en la Premier y un equipo a priori más sencillo que el Aston Villa, aunque Paco González ha destacado el "poderío físico" y el cansancio que puede añadir a los jugadores. Si Guardiola quiere mantener la lucha por revalidar el título de la Premier, tendrá que ir con todo a ganar los dos encuentros.

Tres lesionados clave para Pep Guardiola

A falta de siete días para el cruce de cuartos en el Santiago Bernabéu, Pepe Guardiola cuenta con tres jugadores lesionados importantes en los onces habituales de Guardiola esta temporada. Kyle Walker, Ederson Moraes y Nathan Aké son baja segura para el partido del miércoles contra el Aston Villa y son duda sería para el fin de semana contra el Crystal Palace.

En principio, Walker si podrá estar de vuelta para jugar en Madrid, pero Ederson y Aké lo tienen más complicado. Ederson tiene una lesión muscular y su vuelta está completamente condicionada a su evolución. En el caso de Aké, los tiempos no son claros y el tiempo de recuperación no es claro: "Nathan está lesionado. Quedan dos meses de temporada, así que con suerte estará de vuelta pronto, pero no sé exactamente los timings. Para los próximos partidos no estará listo", dijo Guardiola en rueda de prensa.

